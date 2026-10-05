Nach Glasfaser-Insolvenz Klare Worte der VGs BEN, Loreley, Nastätten an die UGG Johannes Koenig 05.10.2026, 18:00 Uhr

i Klare Erwartungen an den noch ausstehenden Glasfaserausbau haben die Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau (BEN), Loreley und Nastätten. Matthias Rietschel. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Insolvenz des Glasfaser-Unternehmens Phoenix Engineering sorgte im Rhein-Lahn-Kreis für erhebliche Probleme. Nun steht offenbar ein neuer Generalunternehmer bereit. Die Erwartungen der betroffenen Verbandsgemeinden sind entsprechend groß.

Nach der Insolvenz des Kölner Glasfaser-Unternehmens Phoenix Engineering vor einem Jahr kam der Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis teilweise ins Stocken. Nun scheint das Projekt des Netzanbieters „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) wieder Fahrt aufzunehmen.







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