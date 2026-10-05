Nach Glasfaser-Insolvenz
Klare Worte der VGs BEN, Loreley, Nastätten an die UGG
Klare Erwartungen an den noch ausstehenden Glasfaserausbau haben die Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau (BEN), Loreley und Nastätt
Klare Erwartungen an den noch ausstehenden Glasfaserausbau haben die Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau (BEN), Loreley und Nastätten.
Matthias Rietschel. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Insolvenz des Glasfaser-Unternehmens Phoenix Engineering sorgte im Rhein-Lahn-Kreis für erhebliche Probleme. Nun steht offenbar ein neuer Generalunternehmer bereit. Die Erwartungen der betroffenen Verbandsgemeinden sind entsprechend groß.

Lesezeit 3 Minuten
Nach der Insolvenz des Kölner Glasfaser-Unternehmens Phoenix Engineering vor einem Jahr kam der Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis teilweise ins Stocken. Nun scheint das Projekt des Netzanbieters „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) wieder Fahrt aufzunehmen.
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