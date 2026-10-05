Die Insolvenz des Glasfaser-Unternehmens Phoenix Engineering sorgte im Rhein-Lahn-Kreis für erhebliche Probleme. Nun steht offenbar ein neuer Generalunternehmer bereit. Die Erwartungen der betroffenen Verbandsgemeinden sind entsprechend groß.
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Nach der Insolvenz des Kölner Glasfaser-Unternehmens Phoenix Engineering vor einem Jahr kam der Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis teilweise ins Stocken. Nun scheint das Projekt des Netzanbieters „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) wieder Fahrt aufzunehmen.