Jahresempfang bei Bundeswehr Klare Botschaften: Diezer Sanitäter wachsen personell Rolf-Peter Kahl 28.06.2026, 13:10 Uhr

i Im hinter dem Schloss und hoch über der Lahn gelegenen Rosengarten, suchten viele der geladenen Gäste irgendwelche Aufenthaltsplätze im Schattenbereich. Rolf-Peter Kahl

Beim Jahresempfang des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung in Diez unterstrich Generalarzt Matthias Grüne, dass die Landes- und Bündnisverteidigung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Ein Zusammenkommen mit klaren Botschaften.

Der traditionelle Jahresempfang des Bundeswehrkommandos Regionale Sanitätsunterstützung Diez fand in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen versammelten sich zahlreiche Gäste aus Bundeswehr, Politik, Verwaltung und zivilen Organisationen im Rosengarten des Schlosses Oranienstein.







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