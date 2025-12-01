Sangeskunst in Oberneisen Klangzauber im Aartal: Rundaltar wird zur Bühne Rolf-Peter Kahl 01.12.2025, 17:00 Uhr

i Ein außergewöhnlicher Moment am Sonntagabend: Tristan Meister, am Rundaltar stehend, ließ sein Ensemble auf der Empore der Rundkirche singen. Rolf-Peter Kahl

Bereits zum achten Mal lud der Netzbacher Chor TonArt zum Klangzauber im Aartal ein: Alle zwei Jahre findet das mit hochkarätigen Teilnehmern besetzte Konzertformat statt. Diesmal wirkte unter anderem das Ensemble Vocapella Limburg mit.

Es ist kurz vor Konzertbeginn, und wie seit nunmehr sechzehn Jahren erfüllt gespannte Erwartung die Rundkirche. Das Gotteshaus, dessen kreisförmige Architektur eine seltene Mischung aus Wärme und Nähe erzeugt, war auch in diesem Jahr bis auf den letzten Platz besetzt – wie immer, seit der Premiere des Konzertformats, das im zweijährigen Rhythmus längst zu einem kulturellen Fixpunkt der Region geworden ist.







