Ausblick auf Weltklangkonzert
Klangwelten zwischen Orient und Okzident im Einrich
Ob Mattias Frey und die beiden Katzenelnbogener Bürgermeister (Stadt und VG) Horst Klöppel und Harald Gemmer, vor der Premiere des ersten Konzerts im Jahre 2012 an solch einen Erfolg der Konzertreihe dachten?
Rolf-Peter Kahl

Das 13. Weltklangkonzert in der Stadthalle verspricht Klänge ohne Grenzen. Zu Gast sind internationale Künstler mit einem vielfältigen Programm.

Einmal mehr verwandelt sich die Stadthalle Katzenelnbogen in einen Ort musikalischer Begegnung: Beim 13. Weltklangkonzert, organisiert von Matthias Frey, stehen am 11. November die Verbindung unterschiedlicher Klangwelten und Kulturen im Mittelpunkt. Das Publikum soll einen Abend voller feinsinniger, überraschender und tief bewegender Musikmomente erleben.

