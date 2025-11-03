Klangwelten zwischen Orient und Okzident im Einrich

Das 13. Weltklangkonzert in der Stadthalle verspricht Klänge ohne Grenzen. Zu Gast sind internationale Künstler mit einem vielfältigen Programm.
Lesezeit 2 Minuten
Einmal mehr verwandelt sich die Stadthalle Katzenelnbogen in einen Ort musikalischer Begegnung: Beim 13. Weltklangkonzert, organisiert von Matthias Frey, stehen am 11. November die Verbindung unterschiedlicher Klangwelten und Kulturen im Mittelpunkt. Das Publikum soll einen Abend voller feinsinniger, überraschender und tief bewegender Musikmomente erleben.