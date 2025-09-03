Vor zwei Jahren brannte es in der Diezer Rosenstraße. Der Sachschaden betrug damals rund 500.000 Euro. Umso unverständlicher war es nun für einen Besucher des Klangflussfestivals, dass eine nahe Feuerwehrzufahrt mit einem Betonklotz gesperrt wurde.

Das zweite Diezer Klangflussfestival am vergangenen Samstag kam bei Besuchern und Mitwirkenden offenbar gleichermaßen gut an. Das Wetter spielte mit, und die Organisatoren hatten bei ihrem zweiten Anlauf erfolgreich an der einen oder anderen Stellschraube gedreht. So konnten die Besucher diesmal auf dem Marktplatz, an der Rosen- und der Wilhelmstraße eine bunte Vielfalt ganz verschiedener Musikrichtungen genießen. Keiner mag sich jedoch ausmalen, was los wäre, wenn es auf so einem Fest zu einem größeren Zwischenfall kommt. Umso irritierter war ein Besucher, als er sah, dass die Feuerwehrzufahrt von der Schulstraße zum Marktplatz durch eine Bühne und einen Betonklotz blockiert war.

„Es ist noch keine zwei Jahre her, da ist in der Diezer Innenstadt, direkt um die Ecke, ein Gebäude niedergebrannt. Die letzten Reste sind erst vor wenigen Wochen abgeräumt worden, und dort klafft jetzt eine Baulücke“, gab der Besucher zu bedenken. Gemeint war das Brandhaus in der Rosenstraße 13, welches Mitte Juli abgerissen wurde. 2023 hatte es dort einen Dachstuhlbrand gegeben, der die Feuerwehr viele Stunden in Atem hielt und zu einem Schaden von etwa rund 500.000 Euro führte. Warum also war während des Festivals eine Feuerwehrzufahrt in der unmittelbaren Nachbarschaft für den Ernstfall nicht nutzbar?

Zufahrt über Rosenstraße wäre möglich gewesen

„Die Zufahrt zum Marktplatz von der Schulstraße war aus Sicherheitsgründen gesperrt“, erklärt dazu das zuständige Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG) Diez auf Nachfrage. Das wurde laut VG im Vorfeld auch so mit dem Veranstalter abgestimmt und war aufgrund der allgemein verschärften Sicherheitslage sowie zur Verhinderung möglicher Amokfahrten erforderlich. „Unglücklich ist sicher die Platzierung einer Betonsperre direkt unterhalb des Schildes ,Feuerwehrzufahrt’ und die Bühne direkt dahinter“, räumt die Verwaltung ein. Bei künftigen Veranstaltungen werde man daher vielleicht eine mobile Zufahrtssperre einsetzen, die auch jederzeit entfernt werden kann. „So haben wir es auch bereits bei vergangenen Veranstaltungen praktiziert“, sagt das Ordnungsamt. „Wir sind aber noch in der Phase, das am besten geeignete Konzept zu finden.“

Im Einsatzfall wäre für Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstag der Zugang zum Marktplatz über die Rosenstraße möglich gewesen, schreibt die Verwaltung weiter. In der Mitte des Marktplatzes sei bei jeder Veranstaltung auch eine größere Fläche von Aufbauten freizuhalten, damit dort im Einsatzfall die Drehleiter aufgestellt werden kann. Die Häuser an beiden Seiten des Platzes sind dann laut VG auch mit dem Korb zu erreichen. „Die freizuhaltende Fläche wurde bei Probefahrten mit der Drehleiter ermittelt und wird vorab den jeweiligen Veranstaltern mitgeteilt.“ Ordnungsamtsmitarbeiter kontrollierten dann auch an Veranstaltungstagen die Abstände. „Ein spezielles Brandschutzkonzept für das Festival lag allerdings nicht vor, da von der Veranstaltung keine erhöhte Brandgefahr ausging“, stellt die Verwaltung noch abschließend fest.