Einladung zum 29. August
KlangFluss Diez: Altstadt wird wieder zur Bühne
Der KlangFluss Diez überrascht immer wieder mit unterschiedlichen musikalischen Impressionen wie zum Beispiel im vergangenen Jah
Der KlangFluss Diez überrascht immer wieder mit unterschiedlichen musikalischen Impressionen wie zum Beispiel im vergangenen Jahr mit dem Auftritt von Boris Pillmann und Christian Bader.
Rolf-Peter Kahl (Archiv)

Am Samstag, 29. August, lädt der Diezer KlangFluss wieder auf musikalische Entdeckungsreise durch die Altstadt ein. Auch diesmal haben die Organisatoren wieder ein buntes, abwechslungsreich musikalisches und gastronomisches Programm zusammengestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Nach zwei erfolgreichen Festivalauflagen kehrt der Diezer KlangFluss am Samstag, 29. August, zurück und verspricht erneut einen Sommerabend voller Musik, Begegnungen und besonderer Atmosphäre. Von 16 bis 22 Uhr verwandelt sich die Diezer Altstadt bereits zum dritten Mal in ein lebendiges Festivalgelände – mit außergewöhnlichen Spielorten, einem abwechslungsreichen Programm und freiem Eintritt.
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