Klage gegen Ultranet: Rhein-Lahn-Kreis mit dabei?
Im gesamten Rhein-Lahn-Kreis werden die Ultranet-Gleichstromleitungen an bestehenden Masten, wie hier in Cramberg, aufgehängt, was zu Kritik aus der Bevölkerung geführt hat.
Gegen den Planfeststellungsbeschluss der Bundesnetzagentur, die Trasse der Stromautobahn Ultranet zwischen Koblenz und Hofheim zu genehmigen, wird auf hessischer Seite geklagt. Wie aber sieht die Reaktion im Rhein-Lahn-Kreis aus? 

Die Ultranet-Trasse durch den Rhein-Lahn-Kreis ist genehmigt. Der 78 Kilometer lange Abschnitt D1 der Stromautobahn von Osterath in Nordrhein-Westfalen nach Philippsburg in Baden-Württemberg beginnt laut Bundesnetzagentur in Koblenz, quert dann zwischen Koblenz und Urbar den Rhein und führt nach Südosten rechtsrheinisch über den Taunus in Richtung Frankfurt.

