Gegen den Planfeststellungsbeschluss der Bundesnetzagentur, die Trasse der Stromautobahn Ultranet zwischen Koblenz und Hofheim zu genehmigen, wird auf hessischer Seite geklagt. Wie aber sieht die Reaktion im Rhein-Lahn-Kreis aus?
Die Ultranet-Trasse durch den Rhein-Lahn-Kreis ist genehmigt. Der 78 Kilometer lange Abschnitt D1 der Stromautobahn von Osterath in Nordrhein-Westfalen nach Philippsburg in Baden-Württemberg beginnt laut Bundesnetzagentur in Koblenz, quert dann zwischen Koblenz und Urbar den Rhein und führt nach Südosten rechtsrheinisch über den Taunus in Richtung Frankfurt.