B42-Sanierung nimmt Fahrt auf Klage bremst nur Abschnitt des Radwegs in Osterspai aus Mira Zwick 15.12.2025, 18:00 Uhr

i Trotz einer laufenden Klage startet die Sanierung der B42 in Osterspai. Die Straße wird umfassend erneuert, doch ein Radwegabschnitt in der Ortslage bleibt vorerst ausgespart. Mira Zwick

Seit im Sommer zwei Personen gegen die Sanierung der B42 in der Ortslage Osterspai Klage eingelegt hatten, war lange unklar, ob, wann und in welcher Art die Straße ausgebaut und der Radweg umgesetzt wird. Doch nun gibt es grünes Licht aus allen verantwortlichen Richtungen, das Projekt nimmt wieder an Fahrt auf.







