Die Betreuung der Kinder in der VG Aar-Einrich soll auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet werden: Der Umbau in Kördorf und der Neubau der Kindertagesstätte in Klingelbach stehen auf der Agenda.

Wichtige Investitionen in die Betreuungsarbeit für die Kinder im Kindergartenalter brachte jetzt der Verbandsgemeinderat Aar-Einrich einen weiteren Schritt voran. In der jüngsten Sitzung ebnete der Rat den Weg für ergänzende Ausschreibungen für Gewerke im Zuge des Umbaus der Kindertagesstätte in Kördorf. Für den Umbau der Kita wurden bereits je nach Kostenvolumen verschiedene Gewerke vonseiten des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses oder dem Verbandsgemeinderat vergeben. Um das Projekt fristgerecht bis zum 31. Dezember dieses Jahres abzuschließen, mussten nun weitere Gewerke ausgeschrieben werden. Dies betrifft die Küche, die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten sowie die Ausschreibung der Fluchttreppe. Gleichzeitig wurde die Verwaltung ermächtigt, bei Einhaltung oder Überschreitung der Kostenschätzung bis maximal 15 Prozent nach dem Submissionstermin die Auftragsvergabe ohne weitere Beschlussfassung durch den Rat vorzunehmen.

Vorratsbeschluss für Klingelbach

Zum geplanten Neubau der Kindertagesstätte in Klingelbach hat der Rat weitere Planungsleistungen vergeben. Für den geplanten Neubau in Klingelbach hatte die mit der europaweiten Ausschreibung beauftrage Kommunalberatung Rheinland-Pfalz das Verfahren für die Objekt- und Tragwerksplanung eröffnet. Die Submission beider Planungsleistungen erfolgte Ende März. Um im weiteren Verfahren rasch handeln zu können, fasste der Rat daher einen Vorratsbeschluss. Nach Beratung beschloss der Verbandsgemeinderat die Vergabe der Planungsleistungen für die Gebäude- und Tragwerksplanung jeweils an den jeweils günstigsten Bieter zu vergeben. Laut Beschlussvorlage befinden sich die Planungsleistungen für die technische Ausrüstung mit Heizung-Lüftung-Sanitär und Elektro derzeit in der Vorbereitung.

Feuerwehrbedarfsplan zur Kenntnis genommen

Abschließend hat der Verbandsgemeinderat den neuen Feuerwehrbedarfsplan der VG Aar-Einrich zur Kenntnis genommen. Der wurde zuletzt durch die ausführende Firma in der Stadthalle in Katzenelnbogen vorgestellt. Der Plan muss jedoch noch von der ADD genehmigt werden. Die Umsetzung der darin enthaltenen einzelnen Maßnahmen und ein Zeitplan der Projekte sind nach der Genehmigung seitens der ADD jeweils vom Verbandsgemeinderat zu beschließen.