Verzögerungen beim Kitaneubau sorgen in Dahlheim für Ärger. Noch immer liegt keine Baugenehmigung vor. Ortschef Marco Jost kritisiert die Kreisverwaltung scharf. Doch nun scheint die ersehnte Baugenehmigung endlich in Reichweite.

Die gute Nachricht zuerst: Noch in diesem Monat – „Mitte bis Ende September“ – können die Ortsgemeinde Dahlheim und der Kita-Zweckverband damit rechnen, dass die lang ersehnte Baugenehmigung für den Kitaneubau bei ihnen hereinflattert. Das bestätigte nun die Kreisverwaltung Rhein-Lahn auf Nachfrage. Doch der Weg bis dahin war lang. Das hätte sich Ortsbürgermeister Marco Jost schneller erhofft. Denn faktisch ruht die Baustelle aktuell.

Baustelle liegt aktuell still

Dahlheims Ortschef hätte sich gewünscht, direkt im Anschluss an die Tiefbauarbeiten weitermachen zu können. Der Baugrund konnte dank einer Teilbaugenehmigung bereits verbessert werden. Mit großem ehrenamtlichem Einsatz wurden die Erdarbeiten gestemmt. Die Hoffnung war, direkt im Anschluss die Bodenplatte gießen lassen zu können, um vor dem Herbst eine „saubere Grundlage zu haben, auf der wir uns bewegen können“. Zudem beobachtet Jost aktuell wieder steigende Preise in der Baubranche. Doch wo keine Baugenehmigung, da keine Ausschreibung, demnach auch kein beauftragtes Unternehmen.

Gründe für die Verzögerungen

Doch woran lagen nun die Verzögerungen? Aus mehreren Gründen habe die Baugenehmigung noch nicht erteilt werden können: „Zum einen waren viele Fachbehörden beteiligt, die teilweise aufgrund geänderter oder neuer Unterlagen erneut angehört werden mussten. Zum anderen mussten die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse abgewartet werden, diese lagen erst Ende Juli vor“, antwortet die Kreisverwaltung. Zudem konnten erst Ende März notwendige Baulasten vollständig eingetragen werden.

Und genau diese wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine fehlende Unterschrift scheinen ein Knackpunkt im Verfahren gewesen zu sein. War dem Architekturbüro versichert worden, dass ein zusätzlicher Plan ohne Unterschrift den Unterlagen angefügt werden konnte, wurde ebendiese Unterschrift erst am 30. Juli nachgefordert – Monate nach Einreichung des Plans, berichtet Jost, und auch nachdem seitens der Kreisverwaltung „eine wasserrechtliche Erlaubnis“ sowie eine „wasserrechtliche Genehmigung“ zugestellt worden war. Um den Prozess nicht weiter zu verzögern, habe er sich umgehend auf den Weg gemacht, um am nächsten Tag die vollständigen Unterlagen wieder bei der Kreisverwaltung einzureichen.

„Der Bauantrag zog sich wie Kaugummi.“ Dahlheims Ortsbürgermeister Marco Jost

Die Hintergründe erläutert die Kreisverwaltung so: „Die Nachforderung erfolgte im Rahmen des laufenden Bauantragsverfahrens, nicht im wasserrechtlichen Verfahren.“ Wegen Änderungen im wasserrechtlichen Verfahren „mussten auch die im Bauantragsverfahren vorliegenden Entwässerungsunterlagen entsprechend angepasst werden“. Die am 31. Juli eingereichten Unterlagen seien dann als Grundlage für die abschließende Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde umgehend weitergeleitet wurden, die wiederum am 20. August eingegangen sei.

Dahlheims Ortschef hat für die Verzögerungen wenig Verständnis: „Der Bauantrag zog sich wie Kaugummi. Man hat den Eindruck, die Kreisverwaltung wartet bis zum letzten Tag einer Frist, und dann kommt wieder eine Forderung.“ Er und die Architektin seien von der Nachforderung überrascht worden, „weil wir auch da schon auf die Baugenehmigung gewartet haben. Das ist nicht mehr zumutbar, wie viel Zeit und Energie wir investieren mussten. Wir sind Ehrenamtler“, macht er seinem Ärger Luft.

Sorge um steigende Kosten

Und dazu die Sorge der steigenden Baukosten: „Der Kitaneubau kostet viel Geld, und er wird immer teurer“, sagt der Ortschef auch mit Blick auf die Arbeit, die ehrenamtlich geleistet wurde, um Kosten zu sparen. „Wir fühlen uns als Bittsteller. In diesem Jahr zahlen wir mehr als 400.000 Euro Kreisumlage für die Verwaltungsgeschäfte des Kreises. Dafür erwarten wir auch Leistung“, findet Jost deutlich Worte. „Mir ist kein sachlicher Grund mehr bekannt, warum es sich weiter verzögert. Wir haben eine Vollständigkeitserklärung“, sagt er mit Blick auf die Baugenehmigung.

Dies bestätigt auch die Kreisverwaltung: „Ja es liegen nun alle relevanten Unterlagen seit dem 20. August vor.“ Mit der Baugenehmigung könne Mitte bis Ende September gerechnet werden.