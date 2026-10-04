Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Erweiterung des Kindergartens „Zwergenhaus“ in Weisel endlich fertiggestellt. Damit haben die Kleinsten nun deutlich mehr Platz zum Toben. Die veranschlagten Kosten hingegen werden wohl überschritten.
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Bei bestem Wetter wurde am vergangenen Freitag die Einweihung des Kindergartens Weisel gefeiert. An der Feier nahmen viele Familien und Kinder teil. Für Letztere gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken und Glitzertattoos. Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein des Kindergartens.