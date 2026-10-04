Mehr als ein Jahr Bauzeit Kita Weisel weiht millionenschweren Anbau ein Mariam Nasiripour 04.10.2026, 15:00 Uhr

i Sie freuen sich über die gelungene Kita-Erweiterung (oben v. links): Weisels Ortsbürgermeister Hubert Erdkamp, der erste Beigeordnete Benjamin Kappus, Kita-Leitern Andrea Rörig, Loreleys Verbandsgemeindebürgermeister Mike Weiland und Dörscheids Ortsbürgermeister Oliver Rink mit Vertretern der beteiligten Firmen. Mariam Nasiripour

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Erweiterung des Kindergartens „Zwergenhaus“ in Weisel endlich fertiggestellt. Damit haben die Kleinsten nun deutlich mehr Platz zum Toben. Die veranschlagten Kosten hingegen werden wohl überschritten.

Bei bestem Wetter wurde am vergangenen Freitag die Einweihung des Kindergartens Weisel gefeiert. An der Feier nahmen viele Familien und Kinder teil. Für Letztere gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken und Glitzertattoos. Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein des Kindergartens.







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