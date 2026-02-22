„Kühne Idee“ wurde umgesetzt
Kita Römergarten in Bad Ems nun auch offiziell eröffnet
Freuen sich, dass die Kita Römergarten Anfang Januar an den Start gegangen ist: Kitaleiterin Laura Behnke und Stadtbürgermeister
Freuen sich, dass die Kita Römergarten Anfang Januar an den Start gegangen ist: Kitaleiterin Laura Behnke und Stadtbürgermeister Oliver Krügel.
Bletzer Ulrike

Im Januar ist die neue Kita Römergarten in Bad Ems in Betrieb gegangen, nun wurde die Einrichtung auch offiziell eröffnet. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Kita Römergarten, das wurde bei ihrer offiziellen Eröffnung sehr deutlich, ist alles andere als ein 0815-Projekt. Im Gegenteil: Von einem Leuchtturm-Projekt war die Rede und davon, dass die damalige Bildungsministerin Stefanie Hubig bei der Übergabe des Förderbescheids vor circa dreieinhalb Jahren die Kita als zukunftsweisend für Kommunen bezeichnet habe, die angesichts begrenzter Bauflächen neue Wege gehen und Bestandsgebäude sinnvoll ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren