Im Januar ist die neue Kita Römergarten in Bad Ems in Betrieb gegangen, nun wurde die Einrichtung auch offiziell eröffnet.
Lesezeit 2 Minuten
Die Kita Römergarten, das wurde bei ihrer offiziellen Eröffnung sehr deutlich, ist alles andere als ein 0815-Projekt. Im Gegenteil: Von einem Leuchtturm-Projekt war die Rede und davon, dass die damalige Bildungsministerin Stefanie Hubig bei der Übergabe des Förderbescheids vor circa dreieinhalb Jahren die Kita als zukunftsweisend für Kommunen bezeichnet habe, die angesichts begrenzter Bauflächen neue Wege gehen und Bestandsgebäude sinnvoll ...