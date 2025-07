Die Ausstattung mit Plätzen für die Kleinsten ist ein wichtiges Thema in der Bad Emser Stadtpolitik. In der Römerstraße wird in einem früheren Einkaufsmarkt eine neue Kita errichtet, die noch in diesem Jahr eröffnen soll.

Im früheren Penny-Markt in der Römerstraße in Bad Ems wird eine neue Kindertagesstätte entstehen. Das lange Zeit leerstehende Gebäude soll dadurch mit viel jungem Leben gefüllt werden. Im Bad Emser Stadtrat ist erneut über das Vorhaben gesprochen worden.

Eine Menge hat sich in dem ehemaligen Einkaufsmarkt in der Römerstraße getan, der zur Kita umfunktioniert wird, was Kosten und Ressourcen spart. Aktuell stimmte der Bad Emser zu, dass Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) zur Vergabe von Aufträgen ermächtigt wird, bei denen es um die Anschaffung von Möbeln geht. An der Zufahrt zur künftigen Kita Römergarten an der Viktoriaallee ist weiter gearbeitet worden, damit die Fläche als Außengelände für die Mädchen und Jungen verwendet werden kann. „Die Fläche reicht aus, das ist abgestimmt worden“, erklärt Oliver Krügel im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Kita soll noch in diesem Jahr aufmachen“, hebt der Stadtbürgermeister zur zeitlichen Perspektive für die Eröffnung hervor.

Im August 2022 hatte das Land Rheinland-Pfalz nach einer Wartezeit von 15 Monaten einen Bescheid für eine Landesförderung des Kita-Projekts übergeben. Dazu kam die damalige rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig persönlich nach Bad Ems. Der Förderbescheid war für den Stadtrat die Grundlage für den Beginn des Vorhabens. Danach wurde der Umbau Schritt für Schritt konkretisiert und der ehemalige Einkaufsmarkt neu gestaltet. Von der Viktoriaallee aus gesehen ist im Frühjahr eine neue Fassade gestaltet worden, die alten Scheingauben an dem Bauwerk sind verschwunden. Im Inneren hatte es zwischenzeitlich Probleme mit einem nicht korrekt angefertigten Estrich gegeben, was aber behoben werden konnte.

Preis für Jahresticket ebenfalls Thema

Behandelt wurde im Stadtrat auch der Preis für das Jahresticket beim Parken. „Wir senken den Betrag von 365 auf 190 Euro“, berichtete Oliver Krügel dazu. Zu diesem Punkt habe es im Rat eine Gegenrede von Thomas Fischbach (SPD) gegeben, doch habe sich das Gremium schließlich für die Absenkung der Kosten für das Jahresticket ausgesprochen. Nutzer können somit für 190 Euro im Jahr alle Parkplätze im Bad Emser Stadtgebiet nutzen.

Unumstritten waren im Stadtrat zwei Bauanträge, bei denen es zunächst um den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Kuckucksweg ging. Dort soll ein Haus mit fünf terrassenartig angelegten Geschossen mit je einer Wohneinheit pro Geschoss entstehen. Die Wohneinheiten sollen barrierefrei gebaut und per Aufzug erreichbar sein. Die Wohnflächen liegen zwischen circa 49 Quadratmeter im Erdgeschoss bis etwa 81 Quadratmeter im dritten Untergeschoss. Es werden neun Stellplätze nachgewiesen, von denen sechs Plätze als sogenannte „Triple Stellplätze“ für drei Fahrzeuge auf derselben Fläche liegen, die von den künftigen Anwohnern durch Parkhebebühnen erreicht werden können. Weitere drei Stellflächen für Autos sollen zusätzlich im Schifflerweg errichtet werden.

In der Koblenzer Straße soll außerdem in einem Haus eine Motopädie-Praxis eingerichtet werden. Dabei gehe es um therapeutisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen mit der Aufgabe, durch Bewegung und Spiel die motorische Entwicklung zu fördern. Ziel sei nicht nur die rein körperliche Bewegung, sondern auch die Förderung sozialer und emotionaler Aspekte. Es sind insgesamt 30 Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden. Davon werden sieben gesondert als Praxisstellplätze gekennzeichnet. Um den Praxisbetrieb zu gewährleisten, seien bereits geringe bauliche Veränderungen in den Räumen durchgeführt worden. Am Gebäude selbst wurden keine baulichen Veränderungen vorgenommen. Auch dieses Vorhaben wurde vom Bad Emser Stadtrat angenommen.