Kita Rambazamba: Stadt Lahnstein weist Kritik zurück

Personalmangel, dadurch schlechtere Betreuungsqualität durch weniger individuelle Förderung, sowie häufige Schließungen aufgrund von Krankheits- oder Personalengpässen: Kitas in Rheinland-Pfalz haben mit Problemen zu kämpfen. Auch im Lahnstein.
Die Veränderung kam sehr kurzfristig und stellt viele Eltern vor Probleme: Die Kindertagesstätte (Kita) Rambazamba in Niederlahnstein hat Mitte November die Öffnungszeiten gekürzt. Wegen „akuter Personalausfälle“ öffnet die Kita dauerhaft montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr.