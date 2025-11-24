Gekürzte Betreuungszeiten Kita Rambazamba: Stadt Lahnstein weist Kritik zurück 24.11.2025, 18:00 Uhr

i Nicht bis mehr 15.45 Uhr, sondern nur noch bis 14 Uhr hat die Kindertagesstätte Rambazamba in Niederlahnstein geöffnet. Tobias Lui

Personalmangel, dadurch schlechtere Betreuungsqualität durch weniger individuelle Förderung, sowie häufige Schließungen aufgrund von Krankheits- oder Personalengpässen: Kitas in Rheinland-Pfalz haben mit Problemen zu kämpfen. Auch im Lahnstein.

Die Veränderung kam sehr kurzfristig und stellt viele Eltern vor Probleme: Die Kindertagesstätte (Kita) Rambazamba in Niederlahnstein hat Mitte November die Öffnungszeiten gekürzt. Wegen „akuter Personalausfälle“ öffnet die Kita dauerhaft montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr.







