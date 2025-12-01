Gekürzte Betreuung Kita Rambazamba: Nun gibt es doch einen Elternabend Tobias Lui 01.12.2025, 12:00 Uhr

Am Montag, 8. Dezember, findet ab 16.30 Uhr ein Elternabend in der Kita Rambazamba wegen der gekürzten Öffnungszeiten statt.

In den vergangenen Monaten mussten die Eltern einer Lahnsteiner Kita häufig eigene Pläne umwerfen, weil die Einrichtung einen eingeschränkten Betrieb ausrief. Nun wurden die Betreuungszeiten grundsätzlich gekürzt.

Verkürzte Betreuungszeiten, keine U-3-Kinder mehr: Die personell bedingten Veränderungen in der Kindertagesstätte (Kita) Rambazamba in Niederlahnstein waren zuletzt Thema vieler Diskussionen. Es gibt Eltern, die vor Problemen stehen, weil ihre Kinder nun noch von 7 bis 14 Uhr betreut werden (bisher bis 15.







