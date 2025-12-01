Kita Rambazamba: Nun gibt es doch einen Elternabend

In den vergangenen Monaten mussten die Eltern einer Lahnsteiner Kita häufig eigene Pläne umwerfen, weil die Einrichtung einen eingeschränkten Betrieb ausrief. Nun wurden die Betreuungszeiten grundsätzlich gekürzt.
Lesezeit 1 Minute
Verkürzte Betreuungszeiten, keine U-3-Kinder mehr: Die personell bedingten Veränderungen in der Kindertagesstätte (Kita) Rambazamba in Niederlahnstein waren zuletzt Thema vieler Diskussionen. Es gibt Eltern, die vor Problemen stehen, weil ihre Kinder nun noch von 7 bis 14 Uhr betreut werden (bisher bis 15.