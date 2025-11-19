Stadt kürzt Öffnungszeiten Kita Rambazamba: Eltern gehen auf die Barrikaden 19.11.2025, 06:00 Uhr

Die Kita Rambazamba in Niederlahnstein hat ihre Öffnungszeiten gekürzt. Grund sind Personalprobleme. Tobias Lui

Personalprobleme in Kitas entstehen vor allem durch einen gravierenden Fachkräftemangel und die gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Die Folge: Überlastung und hohe Krankheits- und Fluktuationsraten. Auch in Lahnstein führt dies zu Problemen.

Es rumort rund um die Kindertagesstätte (Kita) Rambazamba in Niederlahnstein: Weil die Stadt die Öffnungszeiten gekürzt hat, gehen Eltern auf die Barrikaden. Besonders im Fokus der Kritik steht wieder einmal die Kommunikation aus dem Rathaus, Forderungen nach einem Elternabend werden dort seit Wochen ignoriert.







