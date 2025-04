Ein Provisorium hat ein Ende gefunden, denn die Kita Panama in Geisig kann in neuen Räumen genutzt werden. In direkter Nähe des Altbaus, der durch Starkregen in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist nun eine Containerlösung verwirklicht worden.

Nach einem Starkregen konnte die Kita in Geisig nicht mehr genutzt werden, daher waren Übergangslösungen erforderlich. Nun strahlten Kinder, Eltern, Großeltern und die Sonne um die Wette, als die neue Kita Panama jetzt feierlich eröffnet wurde.

Jede Menge Mädchen und Jungen und ihre Erzieher waren bei der Einweihung der Kita auf der Bühne des Gemeindezentrums. Dort ist die neue Bleibe für die Kleinen auf dem Buswendeplatz vor der Türe errichtet worden. Die Containerlösung sieht sehr ansprechend aus und bietet den Kindern ordentlich Platz. Im Inneren dürfen eine Küche, sanitäre Räume und ein Büro nicht fehlen. Nicht zu vergessen der Stiefelraum, in dem die jungen Besucherinnen und Besucher ihre Stiefel abstellen können. Kitaleiterin Linda Stein freute sich riesig, dass die Kita nun fix und fertig ist. Sie dankte den Eltern, den Großeltern, ihrem Team, der Verbands- und der Ortsgemeinde und dem Hausmeister Jens Petry, der stets zur Unterstützung an Ort und Stelle war. Einen Dank gab es auch an die Kita Lahnpiraten in Nassau, wo die Kinder aus Geisig und den Nachbargemeinden für die Übergangszeit aufgenommen wurden. Auch bei beengten Platzverhältnissen habe man sich immer flexibel gezeigt, damit alle Kinder in Nassau unterkommen konnten. Kinder und Erzieherteam unterhielten die zahlreichen Besucher mit einigen Liedern, wobei bekannte Melodien auf Geisiger Verhältnisse umgedichtet wurden. „Kinder, groß und klein, kommt rein!“, hieß es da beim fröhlichen Gesang.

Thomas Heymann, Ortsbürgermeister von Geisig

Lutz Zaun, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, rief zunächst alle zu einem kräftigen Applaus für Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Bruchhäuser auf, der wegen einer Erkrankung nicht kommen konnte. Nach dem Beifall für den Verbandsgemeindechef erinnerte Lutz Zaun an den Starkregen, nach dem die alte Kita nicht mehr verwendet werden konnte. „Mit der Containerlösung wurde etwas Neues geschaffen für Geisig und die weiteren Südwest-Gemeinden“, hob er hervor. Die fünf Orte im Südwesten der Verbandsgemeinde sind Geisig, Dornholzhausen, Dessighofen, Schweighausen und Oberwies. Alle Kinder aus diesen Orten gingen nach Geisig zur Kita – und können das jetzt wieder tun. Lutz Zaun bedankte sich auch beim Leifheit-Campus für die tatkräftige Hilfe in der Übergangsphase.

„Es war einfach zu ruhig! Euer Lachen und Spielen hat hier im Ort gefehlt“, unterstrich Thomas Heymann, Ortsbürgermeister von Geisig. Er freute sich ebenfalls, dass die Container aufgestellt worden sind, den Platz dafür habe die Gemeinde gern bereitgestellt. „Wir werden alles tun, damit die Kita für alle Zeit in Geisig bleibt“, kündigte Thomas Heymann unter Applaus an. Für den Förderverein hatte Thomas Heymann einen Umschlag mit Geld für neue Anschaffungen für die Kita parat. Architektin Sonja Meffert aus Altendiez hatte einen großen Schlüssel für die offizielle Übergabe eingepackt. Auch sie freute sich, dass die Container in kurzer Zeit aufgestellt werden konnten.

i Bei der Schlüsselübergabe (von links): Lutz Zaun, Sonja Meffert, Linda Stein und Thomas Heymann vor dem Eingang zur Modulkita. Andreas Galonska

Rückblick: Im September 2023 wurden etliche Orte im Rhein-Lahn-Kreis von unwetterartigen Regenfällen getroffen. In Geisig wurde bald klar, dass die Kindertagesstätte wegen Schimmel geschlossen werden musste. Auf der hinteren Seite des Gebäudes stand das Wasser etwa einen halben Meter hoch. Im Oktober 2023 wurde die Übergangslösung umgesetzt, nach der die Geisiger Kinder nach Nassau ausquartiert wurden. Längere Fahrzeiten und ein Zusammenrücken in Nassau waren die Folgen.

Nach weiteren Liedern der Kinder und einem Programm mit einem Zauberer ging es bei der Eröffnungsfeier für Interessierte in die Modulkita, die sich in direkter Nähe zum alten Gebäude befindet. Der Vorteil: Das bestehende Außengelände der Kita Panama kann weiterhin genutzt werden. Es ist zurzeit offen, wann und wie es mit einem Neubau als Dauerlösung weitergehen wird. Momentan waren alle hochzufrieden, dass wieder ein Standort in Geisig geschaffen wurde.