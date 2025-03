Die beiden Nachbargemeinden vollzogen im September 2023 den symbolischen Spatenstich für die Erweiterung der Kita „Unterm Sternenzelt“ in Flacht. Das ehrgeizige Millionenprojekt sollte den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen der beiden Kommunen decken und eine moderne, kinderfreundliche Umgebung bieten. Dieser Tage begrüßte der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Lammert (MdL) zur 115. „CDU im Dialog“-Veranstaltung auf der Baustelle in Flacht die erschienenen Gäste. Unter ihnen waren der CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Jens Güllering, der Erste Kreisbeigeordnete Marcel Willig, der Flachter Ortsbürgermeister Timo Schneider, Mitglieder des Gemeinderates sowie der Planer und Architekt Sascha Malz.

„So toll können kleine übergreifende Projekte funktionieren, wenn man nur möchte.“

Die am Kitabau beteiligten beiden Ortsgemeinden Flacht und Holzheim gehören unterschiedlichen Verbandsgemeinde an, kooperieren aber über die Verwaltungsgrenzen hinweg.

96 Kinder sollen in Zukunft in der neuen, mehrzügigen Kita Platz finden. Auch das Außengelände wird großzügig erweitert. Die Gemeinden Flacht und Holzheim teilen sich den Standort für ihren Nachwuchs. Das alte Gebäude stammt noch aus den 70er-Jahren und soll, nach Beendigung der Neubauarbeiten, großzügig saniert und mit dem Neubau verbunden werden. Mehr Kinder, mehr Verantwortung und mehr Platz. Die Entscheidung für die neue Kita passt sich an die neuen Gegebenheiten an und war – auch wenn mancher den Begriff nicht mag – alternativlos.

Etwa 400.000 Euro teurer als ursprünglich geplant

Am Ende wird es dennoch ein Loch in die Kassen der Gemeinden reißen. Ursprünglich waren 3.8 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt, aber aufgrund der gestiegenen Kosten wird aktuell mit rund 4.2 Millionen Euro für die Maßnahme gerechnet, wie der Bürgermeister erläuterte. Waren zu Maßnahmebeginn weder vom Land, noch vom Kreis Fördermittel zu erwarten, fließen jetzt doch 1,2 Millionen Euro vom Kreis und 68.000 Euro vom Land. Zudem wurden Timo Schneider und sein Team durch Zufall noch auf einen weiteren Fördertopf aufmerksam, der 246.500 Euro für die Sanierung des Altbestandes eingebracht hat. Der Ortsgemeinde Flacht (in Person des Bürgermeisters) und Brigitte Scholz von der EVKid (Betriebsträger) gelang es nun am Donnerstag, über die „Else Schütz Stiftung“, eine Spende in Höhe von 75.000 Euro zu erzielen. Dieses Geld soll zum Einbau einer Frischküche eingesetzt werden. Die Kosten der Küche belaufen sich auf 94.000 Euro.

Aufgrund der anhaltenden Inflation sind der Träger der Kita und die Ortsgemeinde Flacht weiterhin auf der Suche nach Spenden und Unterstützungsmöglichkeiten. Die CDU-Mitglieder wiesen in dem Zusammenhang darauf hin, dass das Land RLP Gesetze erlässt, aber die Kommunen nicht mit den nötigen finanziellen Mitteln ausstattet, was natürlich zu Frust bei nahezu allen ehrenamtlich in den Gemeinden tätigen Ratsmitgliedern sorgt. Für die Gemeinden Holzheim und Flacht ist der Neubau wegweisend und zukunftssicher geplant. Und es ist ein kleines Novum: Flacht gehört zur Verbandsgemeinde Aar-Einrich und Holzheim zur Verbandsgemeinde Diez. „So toll können kleine übergreifende Projekte funktionieren, wenn man nur möchte“, lautete das Fazit zur Zusammenarbeit über VG-Grenzen hinweg.