Einen guten Monat ist es her, als der symbolische erste Spatenstich zum Kitaneubau in Dahlheim erfolgte. Seitdem hat sich auf dem Gelände einiges getan: 240 metertiefe Löcher wurden gebohrt und mit Beton verfüllt, außerdem eine Schottertragschicht eingebaut. Möglich war das durch eine Teilbaugenehmigung der Kreisverwaltung. Nun scharren Ortsbürgermeister Marco Jost, der Kita-Zweckverband sowie das beauftragte Architekturbüro Meier Missbichler mit den Hufen. Doch was fehlt, ist die Baugenehmigung seitens der Kreisverwaltung.
„Nun haben wir faktisch einen Baustopp, weil uns seitens der Kreisverwaltung die Baugenehmigung für das Gebäude bislang nicht erteilt wurde.“
Marco Jost, Ortsbürgermeister Dahlheim
„Grundsätzlich sind wir mit dem Ablauf bisher sehr zufrieden“, sagt Marco Jost beim Gang über die Baustelle. Doch das Aber folgt postwendend: „Leider sind uns nun die Hände gebunden. Nun haben wir faktisch einen Baustopp, weil uns seitens der Kreisverwaltung die Baugenehmigung für das Gebäude bislang nicht erteilt wurde.“ Auch der Förderbescheid vom Kreis fehle bislang.
Vor über einem Jahr, am 26. Juni 2024, sei der Bauantrag gestellt worden, schon im Vorfeld sei viel mit den beteiligten Behörden abgestimmt worden, wird Jost nicht müde zu betonen. Und auch in den vergangenen 14 Monaten seien viele Fragen geklärt und Vorgaben der Kreisverwaltung erfüllt worden. „Wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht“, ist der Ortsbürgermeister überzeugt.
Baupreise steigen
Lange Zeit hatte er die Hoffnung gehegt, im Anschluss an die Tiefbauarbeiten die Bodenplatte gießen lassen zu können, um vor dem Herbst eine „saubere Grundlage zu haben, auf der wir uns bewegen können“. Zuletzt sei ihm die Baugenehmigung im Laufe des Augusts zugesichert worden. Nun habe das Architekturbüro abermals bei der Kreisverwaltung nachgefragt: Frühestens könne die Gemeinde Mitte oder Ende September mit der Baugenehmigung rechnen.
Die Verzögerung hat Folgen: Ohne Genehmigung können keine Gewerke ausgeschrieben und keine Firmen beauftragt werden. „Wir erleben aktuell wieder, dass die Baupreise steigen. Hätten wir früher ausschreiben können, hätten wir uns bessere Konditionen sichern können“, so Jost.
Viel Einsatz im Ehrenamt
Gerade mit Blick darauf, dass bei der Baustelle bislang auch viel im Ehrenamt und damit kostenneutral erfolgt ist, ist der Verzug nun doppelt frustrierend: Nicht nur bei der Baustelleneinrichtung – die Verlegung von Strom, Bereitstellung von Toiletten und eines Baubüros – konnte bares Geld gespart werden. Auch die Erdarbeiten wurden mit einer Helfertruppe mit überwiegend Jugendlichen aus dem Ort ehrenamtlich gestemmt: Das Gelände wurde eigenhändig ausgeschachtet und wieder mit einer Schottertragschicht verfüllt – eine Kostenersparnis im mittleren fünfstelligen Bereich, überschlägt Jost.
Nachdem dieser in der vergangenen Woche den Gemeinderat und in dieser Woche den Kita-Zweckverband über den Stand der Dinge informiert hatte, bat er nun direkt bei Landrat Jörg Denninghoff (SPD) um Unterstützung. Eine Rückmeldung lag bis Donnerstagnachmittag jedoch noch nicht vor.
