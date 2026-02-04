Nach Genehmigungs-Zoff
Kita-Bau: Großer Tag für kleine Bauarbeiter in Dahlheim
Große Freude in Dahlheim: Piet aus der Kita Zwergenhaus durfte mit Ortsbürgermeister Marco Jost die Zeitkapsel befüllen und in der Grundmauer der neuen Kita versenken.
Mira Zwick

Nach Verzögerungen ist der Startschuss gefallen: In Dahlheim wächst die neue Kita. Mit Helm und Warnweste versenkten Kinder eine Zeitkapsel in der Grundmauer. Der Neubau soll Platzprobleme lösen und Betreuung langfristig sichern.

Lesezeit 3 Minuten
Lange haben die Gemeinden und ganz besonders die Kinder darauf gewartet, nun lassen sich die Ausmaße bereits so langsam erahnen: Die Rede ist von der neuen Kita, die in Dahlheim gebaut wird. „Das wird eines der sichersten Gebäude in der Gemeinde“, sagt Dahlheims Ortsbürgermeister Marco Jost.

