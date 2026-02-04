Nach Genehmigungs-Zoff Kita-Bau: Großer Tag für kleine Bauarbeiter in Dahlheim Mira Zwick 04.02.2026, 18:00 Uhr

i Große Freude in Dahlheim: Piet aus der Kita Zwergenhaus durfte mit Ortsbürgermeister Marco Jost die Zeitkapsel befüllen und in der Grundmauer der neuen Kita versenken. Mira Zwick

Nach Verzögerungen ist der Startschuss gefallen: In Dahlheim wächst die neue Kita. Mit Helm und Warnweste versenkten Kinder eine Zeitkapsel in der Grundmauer. Der Neubau soll Platzprobleme lösen und Betreuung langfristig sichern.

Lange haben die Gemeinden und ganz besonders die Kinder darauf gewartet, nun lassen sich die Ausmaße bereits so langsam erahnen: Die Rede ist von der neuen Kita, die in Dahlheim gebaut wird. „Das wird eines der sichersten Gebäude in der Gemeinde“, sagt Dahlheims Ortsbürgermeister Marco Jost.







