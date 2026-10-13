Aufatmen in Niederlahnstein Kita Allerheiligenberg ist nun sicher vor Wildschweinen Tobias Lui 13.10.2026, 06:00 Uhr

i Endlich sicher vor Wildschweinen: Die Umzäunung der Kita Allerheilgenberg in Niederlahnstein wurde erneuert beziehungsweise ergänzt. Stefanie Krampen

Wenn sie stabil, hoch genug und richtig gesichert sind, können Zäune helfen, das Eindringen von Wildschweinen in sensible Bereiche zu verhindern. Rund um eine Kita in Niederlahnstein wurden solche Zäune gesetzt, die Kita-Leitung meldet erste Erfolge.

Das Thema begleitet das waldreiche Lahnstein fast das gesamte Jahr über: Immer wieder suchen Wildschweine bewohnte Bereiche in Waldnähe auf und sorgen für teils heftige Schäden in privaten Gärten. Damit nicht genug: Bürger berichteten gar von direkten Begegnungen mit dem Schwarzwild, dessen Population auch durch den Klimawandel förmlich explodiert ist.







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