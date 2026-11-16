Fall am Limburger Gericht
Kirmesprügelei: Hat Geschädigter eine Pistole gezückt?
Der Ausgang des jüngsten Prozesses am Limburger Amtsgericht war durchaus unvorhergesehen. Dabei ging es um eine Kirmesprügelei –
Der Ausgang des jüngsten Prozesses am Limburger Amtsgericht war durchaus unvorhergesehen. Dabei ging es um eine Kirmesprügelei – mit Waffe?
Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Bei einer brutalen Attacke wurde ein todkranker Mann schwer verletzt. Widersprüchliche Zeugenaussagen und eine überraschende Kehrtwende führten schließlich zur einem unvorhergesehenen Ausgang des Verfahrens in Limburg.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem blauen Auge ist ein 25-jähriger Angeklagter vor dem Amtsgericht Limburg davongekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, während der Kirmes in Dornburg-Thalheim im August 2023 einen heute 32-jährigen Mann aus Elz brutal zusammengeschlagen und ihm mit „dem beschuhten Fuß“ gegen den Kopf getreten zu haben.
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