Fall am Limburger Gericht Kirmesprügelei: Hat Geschädigter eine Pistole gezückt? Rolf Goeckel 16.11.2026, 16:00 Uhr

i Der Ausgang des jüngsten Prozesses am Limburger Amtsgericht war durchaus unvorhergesehen. Dabei ging es um eine Kirmesprügelei – mit Waffe? Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Bei einer brutalen Attacke wurde ein todkranker Mann schwer verletzt. Widersprüchliche Zeugenaussagen und eine überraschende Kehrtwende führten schließlich zur einem unvorhergesehenen Ausgang des Verfahrens in Limburg.

Mit einem blauen Auge ist ein 25-jähriger Angeklagter vor dem Amtsgericht Limburg davongekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, während der Kirmes in Dornburg-Thalheim im August 2023 einen heute 32-jährigen Mann aus Elz brutal zusammengeschlagen und ihm mit „dem beschuhten Fuß“ gegen den Kopf getreten zu haben.







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