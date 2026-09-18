Traditionsfest
Kirmes Oberlahnstein: „24er“ sind zufrieden
Auch wenn das Wetter nicht durchgehend mitspielte, war die Oberlahnsteiner Kirmes ein Erfolg. Der Verzicht aufs Festzelt hat sic
Auch wenn das Wetter nicht durchgehend mitspielte, war die Oberlahnsteiner Kirmes ein Erfolg. Der Verzicht aufs Festzelt hat sich ausgezahlt.
Rico Rossival

Kirmes ist Tradition – und Lahnstein halt gleich zwei Volksfeste dieser Art. Kaum ist die Oberlahnsteiner Kirmes wieder vorbei, geht der Blick in Richtung Zukunft. Denn 2027 stehen in Nieder- und Oberlahnstein Änderungen an.

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Auch wenn der Sonntag ab dem Nachmittag sehr verregnet war, ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz der Oberlahnstein Kirmes. „Wir sind zufrieden“, sagt Michael Zapp, Vorsitzender der Gesellschaftliche Vereinigung 1924 Oberlahnstein („24er“), die das Traditionsfest zum 78.
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