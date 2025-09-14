Zahlreiche Besucher haben am Wochenende die 77. Oberlahnsteiner Kirmes in den Rheinanlagen gefeiert: Die Gesellschaftliche Vereinigung 1924 Oberlahnstein („24er“) hatte in diesem Jahr ein neues Konzept ohne Festzelt am Rhein gewählt – und die Open-Air-Veranstaltung kam bei den Besuchern gut an, trotz nicht immer perfekter Wetterbedingungen. Zum Auftakt am Freitagabend kamen Hunderte zur „Ultimativen 80er-Fete“ der Kulturscheune Lahnstein und Kult-DJ Micha. Nach diesem musikalischen 80er-Jahre-Ausflug folgte am Samstag die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Fassbieranstich, außerdem gab es eine gelungene Party mit SoundCollection auf der Bühne. Im neuen Wein- und Bierdorf dominierte die Geselligkeit. Am Sonntagnachmittag ging dann ein Festumzug durch den Stadtteil, viele Familien mit Kindern probierten die Fahrgeschäfte am Rheinufer aus. Am Montag geht das Kirmesprogramm weiter.