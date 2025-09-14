Zahlreiche Besucher haben am Wochenende die 77. Oberlahnsteiner Kirmes in den Rheinanlagen gefeiert: Die Gesellschaftliche Vereinigung 1924 Oberlahnstein („24er“) hatte in diesem Jahr ein neues Konzept ohne Festzelt am Rhein gewählt – und die Open-Air-Veranstaltung kam bei den Besuchern gut an, trotz nicht immer perfekter Wetterbedingungen. Zum Auftakt am Freitagabend kamen Hunderte zur „Ultimativen 80er-Fete“ der Kulturscheune Lahnstein und Kult-DJ Micha. Nach diesem musikalischen 80er-Jahre-Ausflug folgte am Samstag die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Fassbieranstich, außerdem gab es eine gelungene Party mit SoundCollection auf der Bühne. Im neuen Wein- und Bierdorf dominierte die Geselligkeit. Am Sonntagnachmittag ging dann ein Festumzug durch den Stadtteil, viele Familien mit Kindern probierten die Fahrgeschäfte am Rheinufer aus. Am Montag geht das Kirmesprogramm weiter.
Kirmes in Oberlahnstein: Neues Konzept kommt gut an
