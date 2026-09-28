„Weißblaues Beffchen“ zu Gast Kirchenkabarett sorgt in Nastätten für viele Lacher Mariam Nasiripour 28.09.2026, 18:00 Uhr

i Die Pfarramtssekretärinnen sind das Zentrum der Macht in der Kirchengemeinde. Das lernten die Zuschauer des bayerischen Kirchenkabaretts "Weißblaues Beffchen". Ohne sie breche der Laden zusammen. Mariam Nasiripour

Wie passen Kirche und Social Media zusammen? Und seit wann hat der Tod eigentlich Hobbys? Mit seinem Programm „Märchenhafte Zeiten“ war das Quartett „Weißblaues Beefchen“ in Nastätten zu Gast. Im Bürgerhaus sorgte es damit für einen heiteren Abend.

Wer denkt, die Kirche hat keinen Humor, hat noch nie ein Stück des bayerischen Kirchenkabaretts „Weißblaues Beffchen“ gesehen. Die vier Geistlichen gastierten am vergangenen Freitagabend im Bürgerhaus in Nastätten und führten anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ihr Programm „Märchenhafte Zeiten“ auf.







Artikel teilen

Artikel teilen