Wie passen Kirche und Social Media zusammen? Und seit wann hat der Tod eigentlich Hobbys? Mit seinem Programm „Märchenhafte Zeiten“ war das Quartett „Weißblaues Beefchen“ in Nastätten zu Gast. Im Bürgerhaus sorgte es damit für einen heiteren Abend.
Lesezeit 4 Minuten
Wer denkt, die Kirche hat keinen Humor, hat noch nie ein Stück des bayerischen Kirchenkabaretts „Weißblaues Beffchen“ gesehen. Die vier Geistlichen gastierten am vergangenen Freitagabend im Bürgerhaus in Nastätten und führten anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ihr Programm „Märchenhafte Zeiten“ auf.