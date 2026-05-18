Kein bisschen leise Kirchenchor Nievern feiert 100-jähriges Bestehen Ulrike Bletzer 18.05.2026, 18:00 Uhr

i Zum Abschluss des offiziellen Teils des Jubiläums-Empfangs sang der Kirchenchor das Lied "Für alle" von Hanne Haller. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

100 Jahre und kein bisschen leise: Der Kirchenchor Cäcilia Nievern begeht in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Es gibt ihn bereits seit einem Jahrhundert. Bei einem Jubiläumskonzert wurde dies nun ordentlich gefeiert.

Stimmgewaltig und nuanciert, eindringlich und zart, klar im Ausdruck und emotional berührend – all das war das Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen des Kirchenchors Cäcilia Nievern. Mehr noch: Die Veranstaltung in der Kirche St. Katharina lieferte den Beweis, dass das Ensemble über all die Jahre und Jahrzehnte hinweg nichts von seiner Strahlkraft verloren hat.







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