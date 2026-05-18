Kein bisschen leise
Kirchenchor Nievern feiert 100-jähriges Bestehen
Zum Abschluss des offiziellen Teils des Jubiläums-Empfangs sang der Kirchenchor das Lied "Für alle" von Hanne Haller.
Zum Abschluss des offiziellen Teils des Jubiläums-Empfangs sang der Kirchenchor das Lied "Für alle" von Hanne Haller.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

100 Jahre und kein bisschen leise: Der Kirchenchor Cäcilia Nievern begeht in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Es gibt ihn bereits seit einem Jahrhundert. Bei einem Jubiläumskonzert wurde dies nun ordentlich gefeiert.

Lesezeit 3 Minuten
Stimmgewaltig und nuanciert, eindringlich und zart, klar im Ausdruck und emotional berührend – all das war das Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen des Kirchenchors Cäcilia Nievern. Mehr noch: Die Veranstaltung in der Kirche St. Katharina lieferte den Beweis, dass das Ensemble über all die Jahre und Jahrzehnte hinweg nichts von seiner Strahlkraft verloren hat.

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