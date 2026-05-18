100 Jahre und kein bisschen leise: Der Kirchenchor Cäcilia Nievern begeht in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Es gibt ihn bereits seit einem Jahrhundert. Bei einem Jubiläumskonzert wurde dies nun ordentlich gefeiert.
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Stimmgewaltig und nuanciert, eindringlich und zart, klar im Ausdruck und emotional berührend – all das war das Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen des Kirchenchors Cäcilia Nievern. Mehr noch: Die Veranstaltung in der Kirche St. Katharina lieferte den Beweis, dass das Ensemble über all die Jahre und Jahrzehnte hinweg nichts von seiner Strahlkraft verloren hat.