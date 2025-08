Der 18. Sonntag im kirchlichen Jahreskreis wurde am Sonntag, 3. August, um 10.45 Uhr mit einer Eucharistiefeier in der Ahlbacher Pfarrkirche St. Bartholomäus gewürdigt. Für „Schelle und Körbchen“ sind die Messdienerinnen Lara-Marie und Leonie verantwortlich. So steht es an einem öffentlichen Aushang an der Kirche mitten im Dorf mit seinen rund 1200 Einwohnern. Doch das könnte bald der Vergangenheit angehören.

Kirche mit besonderer Fassade soll verkauft werden

Die Kirche fällt schon aufgrund ihrer besonderen Natursteinfassade auf und erinnert architektonisch an Kirchen aus dem italienischen Ravenna. So steht es in der Denkmaltopographie der Stadt Limburg. Demnach wurde die Ahlbacher Kirche im Jahr 1959/60 nach einem Entwurf des 1985 verstorbenen Architekten Paul Johannbroer erbaut mit Natursteinen, die aus dem nahen Faulbach stammen, wo sie bereits 1910 gebrochen worden sind.

Der 18. Sonntag im kirchlichen Jahreskreis betont die „Kraft des Glaubens“. Und die scheint in diesen Wochen im kleinsten Limburger Stadtteil unter den katholischen Gläubigen besonders gefragt zu sein, denn die Kirche soll als Gotteshaus aufgegeben und verkauft werden. Nicht morgen oder übermorgen, aber „in den nächsten drei bis fünf Jahren“: So berichtet es Ortsvorsteher Heinz Nettesheim (CDU) nach einer Ortsbeiratssitzung mit zwei Kirchenvertretern, in der diese kirchenintern entwickelte Idee vorgestellt worden ist.

Gottesdienste bleiben dem Ort erhalten

Immerhin: Die Kirche als Institution mit regelmäßigen Gottesdiensten soll im Ort erhalten bleiben, allerdings nur noch im katholischen Gemeindehaus, das sich im alten Schulhaus oberhalb der Kirche befindet mit direktem Blick auf die Rückseite des Gotteshauses, das in einen Hang hinein gebaut worden ist. „Die Stimmung im Ort wäre sicher eine andere, wenn die Ahlbacher nach Obertiefenbach oder Hadamar zum Gottesdienst müssten“, sagt der Ortsvorsteher; Ahlbach gehört zur Pfarrgemeinde St. Johannes Nepomuk Hadamar.

Einer der beiden Kirchenvertreter in der Sitzung des Ortsbeirats war der Ahlbacher Pfarrer Stephan Gras; der 58-Jährige ist erst seit 1. Dezember 2024 der Seelsorger im Ort. „Es fällt schwer, einen Kirchenbau aufzugeben, der schön ist und einen Stadtteil prägt“, sagt er auf Anfrage. Aber „Gott sei Dank“ werde es weiterhin Gottesdienste in Ahlbach geben, sollte die Kirche aufgegeben werden. „Können wir uns diese Kirche in dieser Dimension mit diesem Investitionsstau noch leisten?“, fragt er und gibt selbst die Antwort: „Außer bei den Hochfesten müssen wir das verneinen.“ Die Kirche in Ahlbach sei vor rund 65 Jahren für rund 400 Besucher gebaut worden, die Gottesdienste an den Wochenenden würden aber nur von rund 30 Gläubigen besucht.

Dach und Fassade müssen erneuert werden

Investitionsstau bedeutet: Das Kirchendach in Ahlbach muss perspektivisch ebenso erneuert werden wie die Außenfassade. Nach Informationen dieser Zeitung war bereits im Jahr 2019 die Kirchendachsanierung mit 220.000 Euro veranschlagt worden; heute dürfte es deutlich mehr sein. Der Kirchturm ist erst vor wenigen Jahren saniert worden, was rund eine Million Euro gekostet hat. Doch die katholische Kirche verliert Jahr für Jahr viele Mitglieder. Das bedeutet immer weniger Kirchensteuereinnahmen. Die Kirche schrumpft, die Gemeinden werden größer, kleinere Kirchen sind im Unterhalt zu teuer und werden aufgegeben.

Was noch aussteht, ist ein formaler Beschluss des Verwaltungsrats der Pfarrgemeinde zum Verkauf des Kirchengebäudes in Ahlbach. Ein solcher Beschluss soll nach Angaben von Pfarrer Gras bis Ende 2025 gefasst werden. Vorher sollen sich noch die kirchlichen Ortsausschüsse zu Wort melden, von denen es in Ahlbach allerdings keinen gibt. Zumindest noch. Denn nach Informationen dieser Zeitung soll nach den Sommerferien möglichst schnell einer gebildet werden.

Was soll mit der Kirche in Ahlbach geschehen, wenn sie in einigen Jahren in ein weltliches Gebäude umgewandelt worden ist? Pfarrer Gras sagt, nach einem definitiven Beschluss, seien drei Schritte vorgesehen: Als erstes werde die betroffene Kommune, also die Stadt Limburg, gefragt, ob sie die Kirche selbst erwerben wolle. Sei das nicht der Fall, gehe die das bischöfliche Ordinariat auf soziale Träger zu wie zum Beispiel Caritas, Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt. Wenn auch das nicht von Erfolg gekrönt sei, werde versucht, das Kirchengebäude auf dem freien Markt zu veräußern mit einer künftigen Nutzung, die kirchlichen Prinzipien nicht widerspricht: Kletterhallen sind nach Angaben des Ahlbacher Pfarrers zum Beispiel in einer früheren Kirche ebenso möglich wie Gastronomie oder auch Wohnen.