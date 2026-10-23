Prozess am Amtsgericht
Kiosk in VG Diez verkauft verbotene Vapes
Ein 24-jähriger Kioskbesitzer, sein Vater und sein Bruder mussten sich wegen des Verkaufs illegaler Affen-Vapes vor dem Diezer A
Ein 24-jähriger Kioskbesitzer, sein Vater und sein Bruder mussten sich wegen des Verkaufs illegaler Affen-Vapes vor dem Diezer Amtsgericht verantworten.
Andreas Galonska

Sie locken mit Zehntausenden Zügen und auffälligen Motiven, sind aber verboten: Ein Kiosk in der VG Diez machte mit den trendigen Affen-Vapes Geschäfte – auch mit Minderjährigen. Vor dem Amtsgericht Diez mussten sich nun drei Angeklagte verantworten.

Lesezeit 3 Minuten
Wer einen Kiosk betreibt, sollte wissen, was er dort legal verkaufen darf – und was nicht. Diesen Grundsatz hatten die Betreiber eines Kiosks in der Verbandsgemeinde Diez völlig außer Acht gelassen, als sie im März und April dieses Jahres sogenannte „Affen-Vapes“ in ihr Sortiment aufnahmen.
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