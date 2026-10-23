Prozess am Amtsgericht Kiosk in VG Diez verkauft verbotene Vapes Thorsten Kunz 23.10.2026, 07:30 Uhr

i Ein 24-jähriger Kioskbesitzer, sein Vater und sein Bruder mussten sich wegen des Verkaufs illegaler Affen-Vapes vor dem Diezer Amtsgericht verantworten. Andreas Galonska

Sie locken mit Zehntausenden Zügen und auffälligen Motiven, sind aber verboten: Ein Kiosk in der VG Diez machte mit den trendigen Affen-Vapes Geschäfte – auch mit Minderjährigen. Vor dem Amtsgericht Diez mussten sich nun drei Angeklagte verantworten.

Wer einen Kiosk betreibt, sollte wissen, was er dort legal verkaufen darf – und was nicht. Diesen Grundsatz hatten die Betreiber eines Kiosks in der Verbandsgemeinde Diez völlig außer Acht gelassen, als sie im März und April dieses Jahres sogenannte „Affen-Vapes“ in ihr Sortiment aufnahmen.







Artikel teilen

Artikel teilen