Sie müssen kein regelmäßiger Kinogänger zu sein, um bei neuen Filmenmitreden zu können. „Die Schlümpfe“ zum Beispiel, Ende der 1950er-Jahre alsComicfiguren in Belgien erfunden, kommen am 17. Juli erneut ins Kino, auchins Cineplex Limburg; es ist die fünfte Verfilmung der kleinen blauen Männchenseit 1975. Auch „Die Nackte Kanone“ kehrt zurück auf die große Leinwand: Teilvier der überdrehten Polizei-Komödie startet mit neuem Hauptdarsteller zweiWochen später. Die Teile eins bis drei waren ein Publikumserfolg zwischen 1989und 1994.

Zahl der Sitzplätze sinkt durch die breiteren Plätze

Der Trend, neben neuen Geschichten immer wieder auch alte Geschichten für einjunges Kino-Publikum zu recyceln, stößt auf Filmtheater, die sich im Zeitalterdes Streamings (immer mehr Anbieter mit immer mehr Filmen und Serien auf immergrößeren TV-Bildschirmen) behaupten, mit der Zeit gehen und einen Mehrwertbieten müssen. Seit März wird das einzige Kino in Limburg und das größteFilmtheater im Landkreis Limburg-Weilburg, das Cineplex in der Innenstadt,modernisiert: In fünf der insgesamt acht Säle gibt es bereits eine komplettneue Bestuhlung und neue Wände; jeder Saal sieht anders aus. Die Zahl derPlätze in allen Sälen sinkt durch die breiteren Plätze von bisher rund 1400 aufnoch knapp 1100. Sechs Säle sind durch den Umbau barrierefrei geworden.Saal Nummer 4, der „Ferrari“ unter den acht Sälen mit den meisten Sitzplätzen(mehr als 250) und der neuesten Technik für Augen und Ohren, soll als letztesfertiggestellt sein, und zwar Mitte August, sagt Gesellschafter JohannesSawatzki, der zusammen mit Filmtheater-Leiterin Valentina Zanin die neuen Sälezeigt. Er betreibt mit seinem Vater Hans Georg und Matthias Hansske dasLimburger Kino. Die drei Gesellschafter investieren nach seinen Angaben einen„niedrigen siebenstelligen Betrag“, also deutlich mehr als eine Million Euro,in das Cineplex Limburg. Die neuen Sitze sind größer, bequemer, aber teilweiseauch teurer: Sie kosten einen Aufschlag.

Verschiedene Faktoren bestimmen den Ticketpreis

Was ein Kinoticket kostet, hängt von verschiedenen Faktoren ab: von der Längedes Films, dem Tag, der Uhrzeit und der Art des Sitzes, den man wählt. Wer sichzum Beispiel am Samstagabend den neuen Formel-1-Film mit Brad Pittim Cineplex Limburg angeschaut hat, zahlte laut Ticketportal im Internetmindestens 13 Euro Eintritt oder 15 Euro für einen Comfort-Platz, 17 Euro füreinen Sofa-Platz in der letzten Reihe oder 19 Euro für den Premium-Platz in derMitte des Saals. Deutlich günstiger war der gleiche Film in einem kleinerenSaal am Dienstagnachmittag: Da kosteten fast alle Sitze 10 Euro mitAusnahme der Premiumsitze für 14 Euro.

Wer den höchsten Preis zahlt, sitzt auf einem sogenannten D-Box-Motion-Sitz,der mit dem Film, der gerade läuft, synchronisiert ist, also auf das reagiert,was gerade zu sehen ist. Die Cineplex-Familie (90 Kinos in 71 deutschenStädten) wirbt auf ihrer Homepage mit drei Bewegungsarten dieses Stuhls (vorund zurück, von Seite zu Seite sowie hoch und runter inklusive einerVibrationsfunktion) und einer „unbegrenzten Anzahl von Bewegungseffekten“, diejeder Besucher mit einem „Controller“ am Sitz, eine Art Fernbedienung, aufseine persönlichen Bedürfnisse einstellen (stärker oder schwächer) oder auchganz ausstellen kann.

Doch bevor der Film startet, lohnt ein ausgiebiger Blick in jeden Saal. Wer zumBeispiel Saal 6 betritt, sollte eine grundsätzlich positive Einstellung zu sehrbesonderen Farben haben: Mehrere Sofas bieten Platz für zwei Zuschauer und sindentweder in Rosa oder in Rot gehalten, an den schwarzen Wänden sind Orchideenzu sehen und in Neon-Schrift unter anderem der Schriftzug „C’est la vie“. Deutlich unauffälliger ist Saal 2: An den blauen Wänden hängen leereBilderrahmen, die indirekt beleuchtet sind und an das Schallplatten-Cover„Pictures at an Exhibition“ der in den 1970er-Jahren erfolgreichen britischenRockband „Emerson, Lake & Palmer“ erinnern.

800 echte Bücher aus einer Haushaltsauflösung

Einem gutbürgerlichen Wohnzimmer gleicht dagegen Saal 5: Links und rechts ander Wand stehen Holzregale, in denen Cineplex-Mitarbeiterin Anna-Marie Müllergerade Bücher einräumt: keine Attrappen, sondern echte Bücher, rund 800 Stück,gekauft auf einer Internet-Plattform, die nach Johannes Sawatzkis Angaben auseiner Haushaltsauflösung stammen. Neben Klassikern wie Thomas Manns„Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ oder Selma Lagerlöfs „Das Mädchenvom Moorhof“ finden sich dort auch ein Heimwerker-Ratgeber, ein historischerRoman über „Karl, den Großen“ und ein Jugendlexikon.

Und schließlich gibt es noch Saal 3 mit einer Streetart-Optik auf der einenSeite (gestaltet mit eigenen Fotos von Gesellschafter und Architekt MatthiasHansske) und einer „Beton“-Wand auf der anderen Seite. „Viele fragen sich, obdas echter Beton ist“, sagt Johannes Sawatzki und empfiehlt, sich die Wandgenauer anzuschauen: Es ist eine optische Täuschung, der „Beton“ ist schon ausakustischen Gründen eine Folie, die bereits aus kurzer Distanz täuschend echtaussieht.

Neuer Pächter für das Restaurant ab September

Und noch etwas wird im Spätsommer neu sein, vermutlich von September an:Dann wird im Kino ein neues Restaurant mit vietnamesischer Küche eröffnen. NachSawatzkis Angaben handelt es sich um den gleichen Betreiber wie imEinkaufszentrum Werkstadt. Von dem bisherigen Pächter habe man sich nach 20Jahren einvernehmlich getrennt. Dann ist wirklich fast alles neu im LimburgerKino.