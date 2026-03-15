Unter dem Motto „Sternenstaub“ begeisterte das Frankfurter Kinderliederfestival die Kleinsten, aber auch die Großen in der Stadthalle in Nassau. Besonders Gründer „Ferri“ hatte es den Kindern angetan und sorgte für beste Stimmung.
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Doch, einfach nur dasitzen und zuhören ging auch. Aber es fiel verdammt schwer. Und zwar nicht nur den Kindern, die die unbestrittenen Stars dieser quirligen Veranstaltung waren. Sondern auch den Erwachsenen, die sie zum Familienkonzert des Kinderliedermacherfestivals in der Nassauer Stadthalle begleiteten: Bis in die hintersten Reihen hinein entdeckte man hin und her wogende Arme, sich im Kreis drehende Körper, lachende Gesichter – kurz: ...