Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Vom 23. Juni bis 24. August 2025, in und rund um die Sommerferien, wird in Rheinland-Pfalz der „Lesesommer“ veranstaltet, der den Spaß am Lesen bei Kindern und Jugendlichen fördern soll. Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeindebücherei in Holzheim neben weiteren über 200 Büchereien und Bibliotheken an der landesweiten Aktion, die seit 2008 durchgeführt wird. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren können am “Lesesommer 2025" teilnehmen und dabei auch eine Menge Preise gewinnen. Das Mitmachen ist kostenlos – die Kinder müssen sich einfach nur als Clubmitglied in der Bücherei anmelden.

Seit Montag animieren auf dem Dorfplatz in Holzheim bekannte Kinderbuchfiguren zum Mitmachen. Die von Gerhard Ohl ausgesägten und von Marianne Lahmer detailgetreu angemalten neuen Figuren, lösten die bis vor Kurzem dort zu sehenden Szenen der Häschenschule ab.