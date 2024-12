Eltern atmen auf Kinderarztversorgung in Limburg gesichert Rolf Goeckel 08.12.2024, 17:00 Uhr

i Blick in die künftige Kinderarztpraxis von medicum.mittelhessen im Limburger Ärztehaus: In der zweiten Märzhälfte soll Eröffnung sein. medicum.mittelhessen

Die Kinderarztversorgung stand in den letzten Monaten auf der Kippe, nun aber scheint sich die Situation wieder zu stabilisieren. So soll unter anderem eine neue Praxis ins Ärztehaus der Limburger Werkstadt einzuziehen.

Die kinderärztliche Versorgung in Limburg war über Monate ein Sorgenkind in der Region, das viele Eltern und Angehörige bewegt hat. Hintergrund war die bereits im Frühjahr von den in Limburg niedergelassenen Kinderärzten angekündigte Rückgabe von vier Kassensitzen zum 30.

