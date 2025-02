Engpass in Limburg verhindert Kinderärzte-Zentrum eröffnet im März Rolf Goeckel 20.02.2025, 19:00 Uhr

i Das Team von Medicum Mittelhessen vor dem neuen Kinderzentrum in der Limburger Werkstadt. Am 24. März soll die neue Praxis eröffnen. Foto: Rolf Goeckel Rolf Goeckel

Die medizinische Betreuung von Kindern im Limburger Raum drohte zu kippen. Jetzt ist eine Lösung gefunden: Ein neues Zentrum in der Werkstadt öffnet im März die Praxisräume.

Der Fußboden muss noch verlegt werden, Farbe und Kindermotive an den Wänden fehlen ebenfalls. Doch insgesamt haben die Handwerker, die seit Monaten das neue Kinderzentrum in der Limburger Werkstadt herrichten, ganze Arbeit geleistet. Und so präsentierte sich das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Medicum Mittelhessen zum Neujahrsempfang bereits in hellen, lichten Räumen.

