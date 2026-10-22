Ein Unfall auf der Lahnstraße in Bad Ems sorgte am Mittwochnachmittag für eine Straßensperrung. Ein 11-jähriges Kind war an Unfall beteiligt. Was wir über den Hergang wissen.
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Ein elfjähriges Kind ist am Mittwochnachmittag in Bad Ems von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Lahnstraße (B260) auf Höhe der Hausnummer 50 nahe dem Wendeplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind die Straße und wurde dabei seitlich von einem Auto erfasst und am Bein verletzt.