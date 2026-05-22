Burgspiele mit Wucht KI, Macht, Widerstand: Robin Hood erobert Braubach Mira Zwick 22.05.2026, 18:00 Uhr

i Ab 12. Juni wird das neue Musical „Robin Hood" bei den Burgspielen Braubach aufgeführt. Wir haben mit Intendant Friedhelm Hahn (rechts) und Jürgen Salzig, Vorsitzender des Vereins zur Kulturpflege Mittelrhein, der die Burgspiele veranstaltet, über die neuen Entwicklungen, Herausforderungen und natürlich das Stück selbst gesprochen. Mira Zwick

Robin Hood kämpft in Braubach nicht nur mit Pfeil und Bogen. Die Burgspiele machen aus dem Klassiker ein modernes Musical. Wir haben mit dem Veranstalter und dem Intendanten über die neuen Entwicklungen, Herausforderungen und das Stück gesprochen.

Zum dritten Mal finden nun die Braubacher Burgspiele statt, sind nun also sprichwörtlich eine Tradition. In diesem Jahr hat sich Intendant Friedhelm Hahn „Robin Hood“ vorgenommen. Die weithin bekannte Geschichte von Robin und seinen Gefährten, die sich im mittelalterlichen England zum Widerstand gegen herrschendes Unrecht entschließen, hat Hahn in eine aktuelle Fassung als Musical transformiert – mit dramatischen Szenen, ebenso intelligenten wie ...







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