Robin Hood kämpft in Braubach nicht nur mit Pfeil und Bogen. Die Burgspiele machen aus dem Klassiker ein modernes Musical. Wir haben mit dem Veranstalter und dem Intendanten über die neuen Entwicklungen, Herausforderungen und das Stück gesprochen.
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Zum dritten Mal finden nun die Braubacher Burgspiele statt, sind nun also sprichwörtlich eine Tradition. In diesem Jahr hat sich Intendant Friedhelm Hahn „Robin Hood“ vorgenommen. Die weithin bekannte Geschichte von Robin und seinen Gefährten, die sich im mittelalterlichen England zum Widerstand gegen herrschendes Unrecht entschließen, hat Hahn in eine aktuelle Fassung als Musical transformiert – mit dramatischen Szenen, ebenso intelligenten wie ...