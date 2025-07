In Zeiten, in denen wieder ein Krieg in Europa tobt, ist das Miteinander der Völker umso wichtiger. Dass es auch friedlich geht, haben Briten und Deutsche bewiesen, als einige Städte bereits 1948 erste Partnerschaften gründeten. Vor genau 70 Jahren kam es dann zur Verbrüderung zwischen Kettering und Lahnstein. Neben den Erwachsenen besuchten seitdem ganze Schülergenerationen die Partnerstadt – und wohnten dabei zumeist in Gastfamilien. Und wie sollte es anders sein: Natürlich wurden auch karnevalistische Bande nach Kettering geknüpft. Daher war in diesem Jahr wieder eine Abordnung aus Lahnstein dabei, als die Ketteringer am vergangenen Wochenende ihren Karneval feierten.

i Lahnsteiner Besucher mit Ketteringer Tollitäten und Bürgermeister Dirk Foerger

Die Stadt in den englischen East Midlands folgt dabei einer anderen Tradition als wir Rheinländer – was auch den vom Aschermittwoch unabhängigen Termin erklärt: Der Karneval dient dort seit 1948 sozialen Zwecken, indem er eine Organisation für Blinde („The Kettering and District Amalgamated Clubs Comittee for the Blind“) unterstützt. Statt Kamellen von den Umzugswagen zu schmeißen, werden hier Pennys auf die Fahrzeuge geworfen, respektive in Eimern gesammelt. Nach der Corona-Zeit hatte es der Karneval in Kettering schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Deshalb war es den Lahnsteiner Fastnachtern wichtig, den ersten Umzug nach fünf Jahren Pause zu unterstützen: Insgesamt reiste eine 18-köpfige Crew an – darunter die großen und kleinen Tollitäten.

i Ketterings Bürgermeister Ben Jameson sammelt eifrig Münzen. Dirk Foerger

Die Ketteringer dankten es mit der ihnen eigenen, bemerkenswerten Gastfreundlichkeit. Insbesondere Alan Cockshoot, Vorsitzender des Ketteringer Carnival-Clubs, trug mit seiner Frau Geraldine wieder viel zum Gelingen des Besuches bei. So hatte er zusammen mit dem CCO-Vorsitzenden Helmut Hohl nicht nur das Programm vorbereitet. Vielmehr stand er beim Party-Abend selbst am Grill und lud die gesamte Gästeschar zum Barbecue in den hauseigenen Garten ein. Auch Ketterings Bürgermeister Ben Jameson zeigte sich hoch erfreut darüber, dass eine Delegation aus der Partnerstadt gekommen war. Zusammen mit einigen Stadtratsmitgliedern erschien er gleich zu mehreren Terminen des Programms. Dort konnte er sich mit dem Lahnsteiner Bürgermeister und Ex-Prinzen Johannes Lauer austauschen, der zur Besuchergruppe gehörte.

i Alan Cockshoot (Vorsitzender des Kettering Carnival Club) brät mit seiner Frau Geraldine eigenhändig Hamburger für die Gäste Dirk Foerger

Unterstützt wurde Jameson von der stellvertretenden Bürgermeisterin Gemma Harvey, Liane Robinson sowie „Mayoral Cadet“ Carys Toms als Adjutantin. Am Empfang vor dem Karnevalsumzug nahm sogar die regionale Vertreterin im britischen Parlament, Rosie Wrighting, teil. Diese zeigte sich wie alle Dekorierten überrascht, als sie im Verlauf der Veranstaltung mehrere Orden überreicht bekam.

i Ketterings Member of Parliament: Rosie Wrighting ist stolz auf ihre Orden. Dirk Foerger

Als es dann mit der Parade los ging, hatte sich die Lahnsteiner Delegation gleich hinter Ketterings Carnival-Queen Kira (Fraser) und Princess Sienna Rose (Lawman) an der Spitze des Zuges eingereiht. Dabei fuhren Lahnsteins Prinz Sascha (Seitz), Lahno Sira (Schäffer), Kinderprinz Jan (Strüder) und Kinderlahno Frieda (Schneider) im offenen Fond eines Jeeps. Der Umzug endete in einem kleinen Volksfest, das im Rockingham Road Garden aufgebaut worden war.

i Beliebtes Fotomotiv: die Lahnsteiner Tollitäten Dirk Foerger

Neben der Karnevalsfete in Ketterings Athletic Club und besagtem Barbecue gehörte natürlich auch Sightseeing zum Programm der Lahnsteiner. So machte die Gruppe an einem Tag London unsicher. Und kurz vor der Abreise besuchten die Karnevalisten noch Ketterings „Wicksteed Park“. In der ältesten Freizeit-Einrichtung dieser Art in England kamen vor allem die Kinder auf ihre Kosten. Insgesamt war die Reise ein voller Erfolg.

i Beim Umzug rockte auch eine Jugend-Musikgruppe auf einem Lkw. Dirk Foerger

Beide Seiten bekräftigten, dass sie nicht nur die karnevalistische Kooperation, sondern den Austausch insgesamt weiter beflügeln wollen. Erstaunt zeigten sich die Gastgeber, dass nicht nur Lahno Sira, sondern auch die Kindertollitäten längere Reden in Englisch hielten. Und beim Auftritt der Lahnsteiner bei der Karnevalsfete waren viele der Besucher tief beeindruckt. O-Ton eines Gastes: „Gekommen sind wir für eine Feier, geboten wurde uns eine Show!“