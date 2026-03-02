Arbeiten im Hospiz in Nassau
Kerstin Vogt pflegt Menschen auf ihrem letzten Weg  
Kerstin Vogts Lachen ist einfach ansteckend. Eine besondere Gabe angesichts der Schwere des allgegenwärtigen Themas im Hospiz.
Marta Fröhlich

Ein Ort des Lebens, nicht des Todes: So beschreibt Kerstin Vogt ihren Arbeitsplatz im Hospiz Nassau. Die Krankenschwester tut alles dafür, es ihren Gästen in den letzten Lebenswochen so angenehm wie möglich zu machen. Denn: „Der Gast ist mein Chef.“

Lesezeit 5 Minuten
Von Blaulicht auf Zuhören: So bringt Kerstin Vogt auf den Punkt, wie sich ihre Arbeitsweise geändert hat. Die Krankenschwester hat 24 Jahre im Koblenzer Kemperhof gearbeitet und kennt den Stress, den Druck, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu Genüge.

