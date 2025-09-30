Musik und Wildschützschießen Kerb in Burgschwalbach lädt zum Feiern ein Christopher Kahl 30.09.2025, 10:00 Uhr

i Die Kirmesburschen und Mädchen freuen sich auf eine tolle Kerb am zweiten Oktober-Wochenende. Zum Jahrgang der Kirmesburschen und -mädchen 2025 zählen: Jona Kurtz (Baakes), Joscha Münch, Lennard Kahl, Mika Biebricher, Finja Lang, Finja Gapp, Mirijam Opfermann, Lara Diehl, Jannis Rohr, Levin Rohr, Ella Elisa Ott, mely Enderich, Benedikt Franz, Niklas Knerler und Christian Ferencek. Christopher Kahl

Festumzug, Live-Musik und Wildschützschießen: Bei der diesjährigen Kerb in Burgschwalbach ist so einiges los. Am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober gibt es ein Programm für Groß und Klein.

Der Kirmes- und Traditionsverein Burgschwalbach (KiTraBu) lädt zur traditionellen Kerb ein, die von Freitag, 10. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober, in der Palmbachgemeinde gefeiert wird. An drei Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Festumzug, geselligem Beisammensein und weiteren Attraktionen.







