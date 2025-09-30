Festumzug, Live-Musik und Wildschützschießen: Bei der diesjährigen Kerb in Burgschwalbach ist so einiges los. Am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober gibt es ein Programm für Groß und Klein.
Der Kirmes- und Traditionsverein Burgschwalbach (KiTraBu) lädt zur traditionellen Kerb ein, die von Freitag, 10. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober, in der Palmbachgemeinde gefeiert wird. An drei Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Festumzug, geselligem Beisammensein und weiteren Attraktionen.