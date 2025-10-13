Tradition und Musik Kerb in Burgschwalbach begeistert die Besucher Christopher Kahl 13.10.2025, 12:00 Uhr

i Festwochenende in Burgschwalbach: Die Kirmesburschen und ihre Mädchen hatten viel Freude beim Umzug durch den Ort. Christopher Kahl

Die Burgschwalbacher feiern ihre Kerb: Tradition, Musik und Gemeinschaft prägen das Festwochenende in der Palmbachgemeinde. Ein Höhepunkt: Der Festumzug.

Die traditionelle Kerb in Burgschwalbach hat am Wochenende, 10. bis 12. Oktober, zahlreiche Besucher in die Palmbachgemeinde gelockt. Von Freitag bis Sonntag sorgte der Kirmes- und Traditionsverein Burgschwalbach (KiTraBu) mit einem abwechslungsreichen Programm für ausgelassene Stimmung, eine volle Burgblickhalle und ein gelungenes Miteinander – ganz im Zeichen von Dorfgemeinschaft und gelebter Tradition.







