Nach Konzert von Paddy Kelly Kelly-Fans auf Loreley beklagen Chaos beim Einlass Marta Fröhlich 19.06.2026, 09:23 Uhr

i Insgesamt 19.000 Menschen sahen Michael Patrick Kelly an zwei Konzerttagen auf der Loreley-Bühne. Naike Bülling

Nicht nur für die Mitglieder der Kelly Family sind Konzerte auf der Loreley-Bühne was Besonderes. Auch die Fans stürmten am Wochenende in Scharen das Gelände, um Paddy Kelly zu sehen. Doch es lief nicht alles reibungslos. Was genau los war.

Damit hat wohl keiner gerechnet: Schon um 7 Uhr morgens stellten sich die ersten Fans in die Schlange, um ihrem Star Michael Patrick Kelly so nah wie möglich zu sein. Der hatte sich für gleich zwei Konzerte auf der Loreley-Bühne angekündigt, die Karten waren ratzfatz ausverkauft.







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