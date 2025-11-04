Keiner will’s machen: St. Goarshausen weiter ohne Chef

Im Ratssaal von St. Goarshausen blieb es erneut still bei der Frage nach Kandidaten fürs Bürgermeisteramt: Wo kein Kandidat, da keine Wahl. Die Stadt bleibt weiter unter Führung der Beigeordneten – und der nächste Sommer verspricht weitere Engpässe.
Alles war vorbereitet: Die graue, globige Wahlurne stand im Zentrum der zu einem U angeordneten Tische im St. Goatshäuser Ratssaal, die Zuschauerreihen waren gut gefüllt, und auch die Ratsmitglieder waren diesmal vollzählig erschienen. Und so konnte der Erste Beigeordnete der Loreleystadt, Daniel Daum, nach der obligatorischen Begrüßung – endlich – den ersten Tagesordnungspunkt aufrufen: Wahl einer/eines Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters.