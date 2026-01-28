Personalengpass in Lahnstein Keine Termine bei Führerscheinstelle möglich Marta Fröhlich 28.01.2026, 08:00 Uhr

i Das Servicecenter zieht vorübergehend in Container auf dem Salhofplatz um. Das Gebäude, in dem es bisher untergebracht war, muss saniert werden. Marta Fröhlich

Lahnsteiner Bürger, die einen neuen Führerschein brauchen oder ihren alten erneuern müssen, gucken gerade in die Röhre. Bis auf Weiteres gibt es keine buchbaren Onlinetermine. Was ist da los?

Kein freier Termin verfügbar: Kurz und knapp bekommen Lahnsteiner, die ihren Führerschein erneuern oder andere Angelegenheiten bei der Führerscheinstelle regeln wollen, eine Abfuhr bei der Onlineterminvergabe. Dafür mussten sie sich aber zunächst entweder durch zahlreiche Abfragen des Formulars klicken oder ein reges Interesse an „Aktuellem“ auf der Webseite der Stadt Lahnstein zeigen, denn erst dort findet man eine Pressemitteilung der Stadt, ...







