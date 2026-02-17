Fehlende Rechtsgrundlage
Keine Parkgebührenordnung: Risiko für Lahnsteins Kasse?
Ob digital oder klassisch mit ausgedrucktem Zettel: In Lahnstein müssen Parkende vielerorts ein Ticket ziehen. Doch ist dies auch rechtens?
SPD Lahnstein/Jochen Sachsenhauser

Seit Jahren werden in Lahnstein Parkgebühren erhoben. Doch scheinbar fehlt dazu die Rechtsgrundlage, wie eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion nahelegt.

In Lahnstein ist ein Thema aufgeploppt mit richtig Zündstoff im Gepäck, deren Auswirkungen die Menschen auch weit über die Stadtgrenzen hinaus von Belang sein können: Lahnstein verfügt über keine Parkgebührenordnung – und das, obwohl der Stadtrat zuletzt in den Jahren 2018, 2019 und 2020 Beschlüsse zu Parkgebühren gefasst hat.

