Limburg-Weilburg greift durch Keine Lust auf Arbeit: Geflüchteten drohen Sanktionen Thorsten Kunz 02.09.2026, 06:00 Uhr

i Mehr Möglichkeiten, Asylsuchende in gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten zu bringen, soll künftig nach Wunsch des Kreises das Jobcenter Limburg-Weilburg erhalten. Thorsten Kunz

Wer nicht arbeiten will, soll sanktioniert werden: Das könnte im Kreis Limburg-Weilburg bald auf die Asylsuchenden zukommen, wenn es nach dem Sozialausschuss geht.

Das Jobcenter Limburg-Weilburg bietet erwerbsfähigen leistungsberechtigten Asylbewerbern seit einem Beschluss des Kreistages vom April 2025 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an. Diese nicht sozialversicherungspflichtigen gemeinnützigen Jobs werden mit einer Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde abgegolten.







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