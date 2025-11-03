Landgericht Koblenz Keine Einigung im Fall um schweren Drohnendiebstahl 03.11.2025, 12:00 Uhr

i Eine dicke Akte hat der Angeklagte, dem am Landgericht Koblenz in mehreren Fällen schwerer Diebstahl vorgeworfen wird. Kevin Rühle

Der 29-Jährige hätte allen Beteiligten viel Zeit und Arbeit sparen können, wenn er die Namen seiner Mittäter ausgepackt und so eine Verständigung ermöglicht hätte. Der Prozess um 170 geklaute Drohnen und vieles mehr weiter geht aber nun weiter.

Schlagabtausch im Prozess um den mutmaßlichen Diebstahl von rund 170 Drohnen am Landgericht Koblenz: Nachdem bei Prozessauftakt Verteidigung und Staatsanwaltschaft eine Verständigung angekündigt hatten, kam es beim Folgetermin zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien und einer längeren Prozessunterbrechung.







