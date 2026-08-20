Verwaltung nennt Gründe Keine Besserung bei KFZ-Anmeldung im Rhein-Lahn-Kreis Bernd-Christoph Matern 20.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Verzögerungen bei der Terminvergabe für die drei KFZ-Zulassungsstellen des Kreises waren Thema im Kreisausschuss. Mit Neueinstellungen, Sonderschichten und wenn die Software mitspielt, hofft der Kreis auf Verbesserung bis Jahresende. Bernd-Christoph Matern

Seit Monaten müssen Bürger des Rhein-Lahn-Kreises viel Geduld beweisen, wenn sie Fahrzeuge an-, ab- oder ummelden wollen. Wochenlang sind keine Termine verfügbar. Im Kreisausschuss bezog die Verwaltung nun Stellung.

Die Digitalisierung im kommunalen Bereich soll die Kundenfreundlichkeit zwischen Ämtern und Bürgern eigentlich erleichtern, zumindest sofern diese über einen entsprechenden Anschluss und das nötige Know-how verfügen. Dass das im ganzen Land nicht reibungslos verläuft, zeigt sich zurzeit an der Terminbuchung bei der KFZ-Zulassungsstelle in Bad Ems und deren Außenstellen in Diez und Nastätten.







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