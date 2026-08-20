Verwaltung nennt Gründe
Keine Besserung bei KFZ-Anmeldung im Rhein-Lahn-Kreis
Die Verzögerungen bei der Terminvergabe für die drei KFZ-Zulassungsstellen des Kreises waren Thema im Kreisausschuss. Mit Neuein
Die Verzögerungen bei der Terminvergabe für die drei KFZ-Zulassungsstellen des Kreises waren Thema im Kreisausschuss. Mit Neueinstellungen, Sonderschichten und wenn die Software mitspielt, hofft der Kreis auf Verbesserung bis Jahresende.
Bernd-Christoph Matern

Seit Monaten müssen Bürger des Rhein-Lahn-Kreises viel Geduld beweisen, wenn sie Fahrzeuge an-, ab- oder ummelden wollen. Wochenlang sind keine Termine verfügbar. Im Kreisausschuss bezog die Verwaltung nun Stellung. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Digitalisierung im kommunalen Bereich soll die Kundenfreundlichkeit zwischen Ämtern und Bürgern eigentlich erleichtern, zumindest sofern diese über einen entsprechenden Anschluss und das nötige Know-how verfügen. Dass das im ganzen Land nicht reibungslos verläuft, zeigt sich zurzeit an der Terminbuchung bei der KFZ-Zulassungsstelle in Bad Ems und deren Außenstellen in Diez und Nastätten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren