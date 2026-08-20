Seit Monaten müssen Bürger des Rhein-Lahn-Kreises viel Geduld beweisen, wenn sie Fahrzeuge an-, ab- oder ummelden wollen. Wochenlang sind keine Termine verfügbar. Im Kreisausschuss bezog die Verwaltung nun Stellung.
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Die Digitalisierung im kommunalen Bereich soll die Kundenfreundlichkeit zwischen Ämtern und Bürgern eigentlich erleichtern, zumindest sofern diese über einen entsprechenden Anschluss und das nötige Know-how verfügen. Dass das im ganzen Land nicht reibungslos verläuft, zeigt sich zurzeit an der Terminbuchung bei der KFZ-Zulassungsstelle in Bad Ems und deren Außenstellen in Diez und Nastätten.