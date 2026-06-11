Zehn Jahre nach den Starkregenschäden wartet die L334 noch immer auf ihre Sanierung. Beim Zukunftsgespräch in Dahlheim wurden Gründe für die Verzögerungen genannt – und ein neuer Zeitplan vorgestellt. Doch bis zum Endausbau wird es weiter dauern.
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Auch zehn Jahre nach den Starkregenereignissen, die das Wellmicher Bachtal schwer trafen und die L334 stark in Mitleidenschaft zog, ist die Straße immer noch in einem desolaten Zustand. Der Frust darüber bei Pendlern ist groß, wie zuletzt der große Zuspruch beim Barkenfest dokumentierte.