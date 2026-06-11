Verkehrsminister macht Zusage
Keine Baken mehr an L334 – Doch die Sanierung dauert
Auch zehn Jahre nach den verheerenden Unwettern ist die L334 in einem desolaten Zustand. Doch in den kommenden beiden Jahren sol
Auch zehn Jahre nach den verheerenden Unwettern ist die L334 in einem desolaten Zustand. Doch in den kommenden beiden Jahren sollen zumindest die Warnbaken verschwinden.
Mira Zwick

Zehn Jahre nach den Starkregenschäden wartet die L334 noch immer auf ihre Sanierung. Beim Zukunftsgespräch in Dahlheim wurden Gründe für die Verzögerungen genannt – und ein neuer Zeitplan vorgestellt. Doch bis zum Endausbau wird es weiter dauern.

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Auch zehn Jahre nach den Starkregenereignissen, die das Wellmicher Bachtal schwer trafen und die L334 stark in Mitleidenschaft zog, ist die Straße immer noch in einem desolaten Zustand. Der Frust darüber bei Pendlern ist groß, wie zuletzt der große Zuspruch beim Barkenfest dokumentierte.

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