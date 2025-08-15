Noch letztes Jahr großes Aufatmen in St. Goarshausen: Die Lärmschutzwände zur Bahn kommen. Und jetzt: nichts. Ein Fels im Boden macht das Projekt zu teuer. Unterdessen steigen die Dezibelwerte auf beiden Rheinseiten weiter.

i St. Goarshausen liegt an einer der meistbefahrenen Güterzugtrassen Deutschlands. Lärmschutz gibt es trotzdem keinen. Thomas Frey. picture alliance / dpa

Aus für den lang geplanten Schallschutz in St. Goarshausen: Dabei schien eigentlich alles schon in trockenen Tüchern, als die Deutsche Bahn im Mai vergangenen Jahres zu einer Informationsveranstaltung für Lärmschutzmaßnahmen in der Loreleystadt eingeladen hatte. Der damalige Plan sah vor, dass knapp 600 Meter Schallschutzwände an verschiedenen Stellen in der Ortslage gebaut werden sollten – wo genau, zeigt eine Übersicht vom Oktober 2024, die heute noch auf der Homepage heruntergeladen werden kann. Geplant war ein Baubeginn im ersten Quartal 2025 mit einer Fertigstellung in 2026, doch dann informierte die Bahn jüngst darüber, dass das Projekt aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr umsetzbar ist.

Dabei hat das Projekt einen langen Vorlauf. Bereits 2012 wurde ein Beirat aus allen Beteiligten – Land, Bund, Bürgerinitiativen und Deutsche Bahn – gegründet, der sich mit dem Thema „Leiseres Mittelrheintal“ und den verschiedenen Möglichkeiten befasste. 2014 und 2017 folgten zwei Machbarkeitsstudien mit konkreten Vorgaben, welche Art Lärmschutz entlang der Strecken zwischen Leutesdorf und Eltville, wo eingesetzt werden soll, beschreibt die DB InfraGo auf ihrer Internetseite weiter. Dabei investiert die Bahn gemeinsam mit Bund und den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen mehr als 130 Millionen Euro in die Region. Für St. Goarshausen waren neben Schienenstegdämpfern beidseitig entlang einer 922 Meter langen Strecke vor dem Tunnel unter dem Loreleyfelsen sowie Schienenschmiereinrichtungen beidseitig der Schienen auf einer Länge von jeweils 500 Metern auch in sechs Bereichen Schallschutzwände mit Längen zwischen 43 und 186 Metern im Stadtbereich geplant.

Prognosen sehen steigende Zahlen von Güterzügen voraus

Ende Juni wandte sich die Bahn mit einem Schreiben an die Stadt St. Goarshausen. Laut Informationen unserer Zeitung wurden die Ratsmitglieder in einer Stadtratssitzung informiert, dass aufgrund geologischer Untersuchungen, die 2018 bis 2024 mit Blick auf den Bau der Schallschutzwände gemacht wurden, die Umsetzung so nicht mehr möglich sei. In sechs Metern Tiefe sei extrem harter Felsgrund. Aufgrund statischer Berechnungen müsste so hart ins Gleisbett eingegriffen werden, dass die Maßnahme aus wirtschaftlichen Betrachtungen nicht mehr umsetzbar sei.

Bei all den Maßnahmen im Rahmen des Projekts „Leiseres Mittelrheintal“ handelt es sich um eine freiwillige Lärmsanierung, die noch bis 2028 läuft. Es steht zu befürchten, dass innerhalb des verbliebenen Zeitfensters keine alternativen Lärmschutzmaßnahmen in den Bereichen, die nun wegfallen, umgesetzt werden können. Dabei sehen Prognosen vor allem rechtsrheinisch steigende Güterzugzahlen voraus: Fahren aktuell auf der linken Rheinseite laut der letzten Zählung aus dem Jahr 2019 116 Güterzüge pro Tag durch, sollen es 2040 112 sein. Rechtsrheinisch geht die Kurve hingegen deutlich nach oben: Gegenüber dem Ist-Wert von 180 Güterzügen zeigt die Prognose für 2040 ganze 259 Züge täglich an. Zum Vergleich: Der ehemalige Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) hat im Jahr 2017 für die Strecke Hof–Regensburg in seinem Heimatbundesland Bayern, an der für das Jahr 2024 insgesamt nur 75 verkehrende Güterzüge täglich prognostiziert wurden, die Einzelfallentscheidung getroffen, vollen Lärmschutz und nicht bloß freiwilligen Lärmschutz bauen zu lassen.

„ Uns fliegen hier die ersten Brocken um die Ohren .“

Frank Gross, Vorsitzender des Bürgernetzwerks Pro Rheintal

Und: Es wird immer lauter. An der hessischen Landesmessstelle in Rüdesheim/Assmannshausen wurden im Mai Spitzenlärmwerte von 116 dB(A) sowie durchschnittliche Maximalpegel von 95 dB(A) gemessen. Ähnliche Werte meldet die Messstation Oberwesel, teilte das Bürgernetzwerk Pro Rheintal kürzlich mit. „Und die Lobbyverbände behaupten, der Güterverkehr sei wesentlich leiser geworden“, sagt Frank Gross, Vorsitzender des Netzwerks.

Die viel gelobten Flüsterbremsen seien dabei kontraproduktiv, so Gross gegenüber unserer Zeitung: „Diese Bremsen beanspruchen den Radlauf der alten Züge, führen zu Erhitzung und Schäden. Das ist die billigste Version einer Lösung. Mehr nicht“, findet er deutliche Worte. „Die Bahn fährt mit komplett veralteter Technik, bis zu 40 Jahre alte Waggons sind hier unterwegs. Uns fliegen hier die ersten Brocken um die Ohren“, sagt Gross und meint ein 15 Gramm schweres Metallstück, das von einem vorbeifahrenden Zug auf einer Anliegerterrasse gelandet war.

Pro Rheintal wies deshalb Politik und Bahn-Führung auf den Unfallbericht zur Entgleisung eines Zuges im Gotthardtunnel in der Schweiz hin. Laut Schweizer Experten war es ein Systemfehler, der jeden derzeit verkehrenden Güterwagen zu einer tickenden Zeitbombe macht. „Wir spielen hier russisches Roulette mit Menschenleben“, sagt Gross. Seit fünf Jahrzehnten hinke man der technologischen Entwicklung hinterher, räume der Bahn aber Privilegien und Milliardenkredite ein.

Tempolimit auf 50 km/h würde Lärm deutlich reduzieren

„Was wir jetzt als Sofortmaßnahme brauchen, ist ein Tempolimit von 50 km/h innerhalb der Ortschaften, das würde den Lärm um 90 Prozent reduzieren und für mehr Sicherheit sorgen“, appelliert er an die Entscheider. Weitere Lärmschutzwände seien nur die Bekämpfung eines Symptoms, zumal man die Lärmbelastung im Gesamten betrachten müsse. „Aktuell schauen wir auf Flug-, Bahn- und Autolärm getrennt. Das führt dann dazu, dass wir Lärmschutzwände zwischen die Bundesstraße und die Bahn setzen und so zwar der Bahnlärm nicht mehr auf die andere Rheinseite hallt, aber der Autolärm noch zusätzlich reflektiert wird“, erklärt Gross.

VG-Loreley-Chef Mike Weiland kritisiert unterdessen die Wahl der Maßnahmen: „ Es ist höchste Eisenbahn, die Lücken der Lärmschutzwände entlang von Wohngebieten zu schließen, anstatt an Friedhöfen, wie am Beispiel Oberlahnstein, oder auf freier Strecke, wie am Beispiel zwischen Filsen und Kamp-Bornhofen, sinnlos Geld zu verbraten.“

„Für die Bevölkerung und die Region folgen aus dem Lärm dramatische Risiken.“

Frank Gross, Sprecher Pro Rheintal

Frank Gross von Pro Rheintal sagt hingegen, das der Lärm ein Problem des gesamten Tals ist. „Wir haben im Rheintal eine besondere Lage, es funktioniert wie ein Amphitheater. Alles hallt auf die jeweils andere Seite über.“ So schütze zum Beispiel die Lärmschutzmaßnahme auf der rechten Rheinseite bei Kamp-Bornhofen die touristisch wichtige Rheinallee in Boppard.

So oder so müsse schnell Abhilfe her. „Für die Bevölkerung und die Region folgen aus dem Lärm dramatische Risiken wie Erkrankungen, Wertverluste, Leerstände und den Verfall örtlicher Infrastruktur. Hinzu kommen die Abwanderung von Arbeitskräften und von Wirtschaftsunternehmen sowie entsprechende Kaufkraftverluste“, betont Gross. Es müsse nun darum gehen, die Dinge, die bei der Bahn jahrzehntelang versäumt wurden, in Ordnung zu bringen.