Hof am Buchenbusch Berghausen Kein Internet und Telefon: Wespen blockieren Reparatur Johannes Koenig 15.07.2026, 18:00 Uhr

i Klein, aber wehrhaft: Kein Wunder, dass ein Wespennest gerade Reparaturarbeiten an einem Kupferkabel in Berghausen behindert. Frank Rumpenhorst. dpa

Seit einem Monat wartet die Familie Diels aus Berghausen auf die Wiederherstellung ihres Telefon- und Internetanschlusses. Nun hat die „Verkettung unglücklicher Umstände“, wie es der Netzbetreiber nennt, eine weitere überraschende Wendung genommen.

Ein Monat ohne Internet und Telefon: fast unvorstellbar. Genau das passiert aber gerade Andrea und Volker Diels vom Hof am Buchenbusch in Berghausen. „Wir haben seit dem 19. Juni weder Internet noch Telefon“, erzählt Andrea Diels bei einem Gespräch auf dem Hof des landwirtschaftlichen Betriebs.







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