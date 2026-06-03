Stadtrat in St. Goarshausen Kein Bürgermeister, aber mehr Geld für Vertretung Mira Zwick 03.06.2026, 18:00 Uhr

i Seit mehr als einem Jahr führt der Erste Beigeordnete Daniel Daum die Amtsgeschäfte in St. Goarshausen. In Vertretung tut dies der weitere Beigeordnete Harald Steil. Nun stand die Änderung der Aufwandsentschädigung für die Beigeordneten auf der Tagesordnung des Stadtrats. Mira Zwick

Mit einem neuen Bürgermeister klappte es in St. Goarshausen erneut nicht. Dafür beschloss der Stadtrat nun eine Änderung der Hauptsatzung. Künftig wird auch die stundenweise Vertretung durch einen Beigeordneten vergütet. Was dies genau bedeutet.

Mit einem neuen Bürgermeister für St. Goarshausen hat es in der vergangenen Stadtratssitzung nicht geklappt. Dafür aber mit der Anpassung der Aufwandsentschädigung für die Beigeordneten. Zum inzwischen sechsten Mal stand die Änderung der Hauptsatzung auf der Tagesordnung, bis nun endlich darüber beraten und sie bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen