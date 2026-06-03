Mit einem neuen Bürgermeister klappte es in St. Goarshausen erneut nicht. Dafür beschloss der Stadtrat nun eine Änderung der Hauptsatzung. Künftig wird auch die stundenweise Vertretung durch einen Beigeordneten vergütet. Was dies genau bedeutet.
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Mit einem neuen Bürgermeister für St. Goarshausen hat es in der vergangenen Stadtratssitzung nicht geklappt. Dafür aber mit der Anpassung der Aufwandsentschädigung für die Beigeordneten. Zum inzwischen sechsten Mal stand die Änderung der Hauptsatzung auf der Tagesordnung, bis nun endlich darüber beraten und sie bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen wurde.